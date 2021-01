Unions neuer Standard ist auch gegen Leverkusen gefragt

Berlin. Sie gelten seit jeher als riesengroßer Trumpf, den der 1. FC Union in jedem Spiel zur Verfügung hat. Ein Trumpf, um den viele andere Mannschaften die Köpenicker beneiden, sei es noch zu Zeiten in der Zweiten Liga oder auch jetzt im Oberhaus des deutschen Fußballs. Doch die Fans der Köpenicker müssen wie Anhänger aller anderen Klubs auch wegen der Coronavirus-Pandemie außerhalb der Stadien bleiben.

Geisterspiele sind angesagt, das gilt natürlich auch für des Duell zwischen Union und Bayer Leverkusen am Freitag (20.30 Uhr, Sky) in der Alten Försterei. Dabei hat das Spiel des Bundesliga-Fünften gegen den Liga-Dritten ohne Zweifel Zuschauer auf den Rängen verdient. Wie zuvor schon Begegnungen gegen den FC Bayern (1:1), Borussia Dortmund (2:1) und zuletzt gegen den VfL Wolfsburg (2:2).

Es gehört zur Natur von Geisterspielen, dass es angesichts des Fehlens der antreibenden Geräuschkulisse vor allem auf die eigene fußballerische Qualität ankommt. Insofern steckt hinter den vergangenen drei Heimspielen gegen den deutschen Meister, den Vizemeister und den Europapokal-Kandidaten eine durchaus bemerkenswerte Botschaft: Union braucht die Rückendeckung durch die Fans nicht mehr, um Siege und Punkte einzufahren. Wenn man so will, haben sich die Köpenicker emanzipiert von der Unterstützung von den Rängen.

Union Berlin vollzieht eine Entwicklung

Fünf Punkte gegen diese aus Union-Sicht immer noch hochkarätigen Gegner zu holen, dokumentiert aber auch die Entwicklung, die die Mannschaft von Trainer Urs Fischer vollzogen hat in den ersten Monaten ihres zweiten Bundesliga-Jahres. Zumal alle Spiele auch hätten gewonnen werden können. Unions neuer Standard, auch ohne Zuschauer erfolgreich sein zu können, ist auch Bayers Coach Peter Bosz natürlich nicht verborgen geblieben.

„Union hat einen klaren, deutlichen Spielstil. Sie laufen aggressiv vorne an und werden sich nicht hinten reinstellen. Das haben sie auch gegen andere Topmannschaften nicht getan“, erklärte der Niederländer, der gegen Union auf den im DFB-Pokal für zwei Spiele gesperrten Verteidiger Jonathan Tah setzen kann, eventuell aber Riesentalent Florian Wirtz ersetzen muss. Zugang Timothy Fosu-Mensah (Manchester United) befindet sich noch in Quarantäne. Und Bosz ist überzeugt davon, dass die Reise der Berliner in dieser Saison noch nicht beendet ist. „Das ist wirklich eine gute Mannschaft, die da vorne dranbleiben wird“, sagte Bosz.

Union Berlin weiß um die Wirkung seiner Fans

Die Fans nicht mehr zu brauchen heißt natürlich noch lange nicht, dass Union seinen Anhang nicht gut gebrauchen könnte. Man muss sich nur die aus Vereinssicht geschichtsträchtigen Spiele in Erinnerung rufen. Der Aufstieg im Relegationsrückspiel gegen den VfB Stuttgart wäre ohne diese bedingungslose Unterstützung in der Alten Försterei sicher noch einmal in große Gefahr geraten. Unions erster Bundesliga-Sieg überhaupt entsprang bei hochsommerlichen Temperaturen einem unglaublichen Kraftakt, der ohne die Anfeuerungen kaum möglich gewesen wäre. Ganz zu schweigen von der Stimmung, die beim Union-Sieg im ersten Bundesliga-Derby gegen Hertha BSC von den Rängen auf das Spielfeld schwappte.

Und auch gegen Bayer wäre eine solche Unterstützung selbstredend hilfreich. Denn, so ließ Trainer Fischer wissen: „Bayer 04 Leverkusen definiert sich über Ballbesitz. Sie versuchen immer wieder spielerische Lösungen zu finden, können aber auch Linien mit langen Bällen überspielen, um so über den zweiten Ball gefährlich zu werden. Sie haben Geschwindigkeit auf den Seiten und Kreativität im Zentrum – eine tolle Herausforderung für uns.“

Union Berlin entdeckt den direkten Freistoß wieder

Die Herausforderung bei seiner Mannschaft liegt vor allem darin, nicht in Rückstand zu geraten. Sechs Mal in den ersten 15 Spielen dieser Saison geriet Union in Rückstand. Zwar konnten vier Spiele noch mit einem Unentschieden beendet werden, ein Sieg sprang jedoch nach einer Aufholjagd nicht heraus. Da trifft es sich gut, dass Union eine andere Waffe wieder für sich entdeckt hat: den direkt verwandelten Freistoß. Angesichts der Wertigkeit, die Standards im heutigen Fußball besitzen, ist es schon erstaunlich, dass Andrichs Treffer zum 2:1 gegen Wolfsburg erst der erste dieser Art in der Saison gewesen ist. „Wir üben die zentralen Freistöße im Training immer wieder“, verdeutlichte Fischer, „nur holen wir nicht so viele heraus.“

Mittelfeldspieler Andrich konnte eine dieser wenigen Möglichkeiten also nutzen – und macht Union damit noch ein wenig gefährlicher. Überhaupt lobte der Union-Coach seinen defensiven Mittelfeldakteur. „Er ist ein Spieler, der sich behaupten kann, sich unter Druck lösen kann und eine Spielfortsetzung hinbekommt“, sagte Fischer. Und da die Rückkehr von Grischa Prömel nach seiner Gelb-Sperre ziemlich sicher und das Comeback von Christian Gentner ebenso unsicher ist, wird Andrich auch gegen Leverkusen eine große Rolle für einen Union-Erfolg spielen.

