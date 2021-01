Union bringt es auf den Punkt

Berlin. Jubel gab es nach dem Schlusspfiff nicht, weder beim 1. FC Union noch beim VfL Wolfsburg. Dafür hatten sich die Tabellennachbarn in der Fußball-Bundesliga vor diesem Spieltag mehr ausgerechnet. Nach 90 plus fünf intensiven Minuten muss jedoch festgehalten werden: Das 2:2 (1:1) ging am Sonnabend in der Alten Försterei für beide Seite absolut in Ordnung.

„Mit einem Mann mehr hatten wir mehr Ballbesitz“, sagte Union-Verteidiger Robin Knoche: „Wir haben versucht, die Lücke zu suchen, hätten aber die eine oder andere Situationen besser ausspielen müssen.“ Dennoch: Auch der frühere Wolfsburger konnte mit der Punkteteilung gut leben.

Union Berlin kommt nur schwer in Schwung

„Wir brauchen einen sehr guten Tag“, hatte Trainer Urs Fischer vor dem Spiel gemutmaßt. Und es schien, als hätten seine Spieler gut zugehört. Nicht einmal anderthalb Minuten waren gespielt, als die Schnellstarter der Bundesliga schon jubelten.

Sheraldo Becker hatte auf das leere Wolfsburger Tor geschossen, nachdem er den Ball am heraneilenden VfL-Torwart Koen Casteels vorbeigespitzelt und auch Paulo Otavio ausgetanzt hatte. Welch ein Auftakt für die Köpenicker – wäre der Ball nicht einen Meter rechts am Tor vorbeigegangen.

Statt das neunte Tor in der ersten Viertelstunde zu feiern, sah sich Union einem Gegner gegenüber, der offenbarte, warum er sich berechtigte Hoffnungen auf einen Platz im internationalen Geschäft machen kann. Vor allem, wenn es in Richtung gegnerischen Strafraum ging, zeigten die Wolfsburger ihr schnelles und auch sicheres Spiel, besonders über Yannick Gerhardt und Renato Steffen wurde es immer wieder brenzlig.

Union Berlin spielt mit Dreierkette

Und dann war da ja auch noch Wout Weghorst, um den sich wie erwartet Unions Innenverteidiger Knoche kümmerte. Der Ex-Wolfsburger wurde flankiert von Marvin Friedrich (rechts) und Florian Hübner – eine Dreierkette, dazu Robert Andrich und Sebastian Griesbeck (statt des gelbgesperrten Grischa Prömel) im Mittelfeld, um das Zentrum zu stärken.

Eine Rechnung, die jedoch zunächst nicht aufging. Nach neun Minuten war Union-Torwart Andreas Luthe bei einem Gerhardt-Kopfball noch zur Stelle, doch die anschließende Ecke brachte den Rückstand für Union. Steffen konnte aus zehn Metern ungehindert einköpfen, weil Unions Christopher Lenz ihn gewähren ließ (10.).

Union brauchte ein wenig, um sich von dieser Anfangsphase zu erholen. Doch was die Mannschaft von Trainer Fischer gerade in den vergangenen Wochen immer wieder ausgezeichnet hat, ist die Fähigkeit, nach Rückschlägen sofort nach vorn zu schauen und sich in ein spiel hineinzuarbeiten. So war es auch am Sonnabend in der Alten Försterei.

Union Berlin gleicht durch Becker aus

Rund 20 Minuten brauchte es, bis die Köpenicker sich mehr zutrauten. Auch über die Verteidiger Christopher Trimmel oder Knoche lief nun mehr. Im Mittelpunkt des Geschehens stand immer wieder Becker.

Der Schuss des Niederländers nach Zuspiel von Taiwo Awoniyi in der 19. Minute landete noch in den Armen von Torwart Casteels. Doch zehn Minuten später drosch Becker das Spielgerät von der Strafraumgrenze unhaltbar ins obere rechte Eck zum 1:1 (29.). Marcus Ingvartsen hatte diese Chance mit einem herrlichen Zuspiel ermöglicht.

Und nach einem dynamischen Trimmel-Vorstoß war es ebenfalls Becker, der einen Kopfball für Awoniyi auflegte (43.).

Andrich bringt Union Berlin in Führung

Die zweite Halbzeit war geprägt durch den Videoschiedsrichter. Zweimal musste der Kölner Keller eingreifen, zweimal hatte es Folgen. Gut 50 Minuten waren vorbei, als Ingvartsen mit einem Steilpass Awoniyi auf die Reise schickte. Der Nigerianer konnte von Maximilian Arnold nur mit einem Halten am Torschuss gehindert werden – Schiedsrichter Patrick Ittrich (Hamburg) entschied auf Elfmeter für Union und Rot für Arnold.

Doch nach Rücksprache mit dem VAR verlegte Ittrich den Ort des Fouls korrekterweise kurz vor den Strafraum. Statt Elfmeter gab es Freistoß aus 16 Metern. Robert Andrich war dies egal, er drehte denn Ball über die Mauer ins obere linke Eck zum 2:1 (52.).

Trimmels direkt verwandelte Ecke, die wegen Behinderung von Torwart Casteels durch Awoniyi nicht anerkannt wurde (60.), geriet wenig später sogar zur Randnotiz, weil es das nächste Signal aus Köln gab.

Union Berlin kassiert Ausgleich durch Elfmeter

Ingvartsen hatte sich in einen Schuss von Josip Brekalo gedreht und ihn entscheidend abgefälscht – jedoch unter Zuhilfenahme der Hand, wie Schiedsrichter Ittrich nach Überprüfung der Szene entschied. Eine harte, aber vertretbare Entscheidung. „Vielleicht lässt das der eine oder andere Schiedsrichter laufen“, mutmaßte Knoche, „aber ich glaube, man kann den Elfmeter geben.“

Weghorst ließ sich nicht beirren und traf mit seinem zehnten Saisontor zum 2:2. Union-Torwart Luthe war zwar in der richtigen Ecke, konnte den Ausgleich in der 65. Minute aber nicht verhindern.

Union in Überzahl? Davon war in der Schlussphase nicht wirklich viel zu sehen, denn es waren die Gäste, die auf den Siegtreffer drängten. Union erhielt durch den eingewechselten Cedric Teuchert Entlastung – und am Ende einen verdienten Punkt. "Das Unentschieden geht in Ordnung", bilanzierte dann auch Union-Trainer Fischer.

