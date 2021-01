Trotz Überzahl: Union Berlin und Wolfsburg trennen sich 2:2

Berlin. Die Serie hält: Der 1. FC Union Berlin ist in der Fußball-Bundesliga auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen geblieben. Die Köpenicker trotzten Europapokal-Anwärter VfL Wolfsburg am Sonnabend in der Alten Försterei ein 2:2 (1:1) ab, allerdings spielten die Hausherren dabei fast eine Halbzeit lang in Überzahl. Wolfsburg Maximilian Arnold hatte in der 51. Minute die rote Karte gesehen.

Nach der frühen Gäste-Führung durch Renato Steffen (10. Minute) drehten Sheraldo Becker (29.) und Robert Andrich (52.) die Partie, ehe Wout Weghorst per Elfmeter zum Endstand traf (66.). Unions Marcus Ingvartsen war zuvor ein Handspiel unterlaufen.

In der Tabelle verbesserten sich die Berliner vorübergehend auf Platz vier. Am Freitag (20.30 Uhr) empfängt Union den Champions-League-Kandidaten Bayer Leverkusen. BM