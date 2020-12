Union startet am Sonnabend mit dem Spiel in Bremen. Trainer Fischer hat für das neue Jahr vor allem einen großen Wunsch.

Union Berlin Auf Union-Coach Fischer wartet in 2021 gleich eine Premiere

Berlin. Der Start ins Jahr 2021 hält auch für Urs Fischer gleich eine Premiere bereit. „Ich habe noch nie am 1.1. ein Training bestritten“, sagte der Trainer von Union Berlin, „aber ich glaube auch, dass wir uns in letzter Zeit ein wenig daran gewöhnt haben, dass es dieses Mal ein wenig anders ist.“

Die erste Übungseinheit des Jahres ist zugleich auch das Abschlusstraining für das Spiel in der Fußball-Bundesliga bei Werder Bremen am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky). Die Köpenicker werden dabei die gewohnten Abläufe beibehalten: Nach dem Training am Freitagvormittag geht es mit dem Flugzeug nach Bremen.

Union Berlin will an erfolgreiches 2020 anknüpfen

Unions Trainer, der wie Manager Oliver Ruhnert seinen Vertrag bei Union im Dezember verlängert hatte, geht auch mit einem klaren Wunsch ins neue Jahr: „In erster Linie geht es um Zuversicht, dass wir alle gesund bleiben. Das steht an erster Stelle. Und dass wir 2021 zumindest ansatzweise wieder zur Normalität zurückkehren können. Das wünsche ich allen Leuten, nicht nur in Berlin, sondern auf der ganzen Welt.“

Sportlich hofft der Schweizer auf eine Fortsetzung dieser sportlich bislang ausgezeichneten Saison. „Wenn es um Resultate und Leistungen geht, hoffe ich, dass diese Entwicklung, die wir doch machen konnten, in die gleiche Richtung weitergeht“, erklärte Fischer. Union geht als Tabellensechster mit 21 Punkten nach 13 Spielen ins neue Jahr.

Union Berlin spielt in Bremen ohne Fünf

In Bremen muss Fischer jedoch erneut auf ein Quintett verzichten. Max Kruse (Muskelbündelriss), Joel Pohjanpalo (Knöchelbruch), Anthony Ujah (Knieprobleme), Christian Gentner (Wadenverletzung) und Nico Schlotterbeck (Oberschenkelprobleme) stehen nicht zur Verfügung.

„Aber bei allen geht es in die richtige Richtung, vor allem Schlotterbeck ist auf einem sehr guten Weg. Er konnte Teile des Mannschaftstrainings schon in dieser Woche mitmachen“, sagte Fischer. Das Gleiche gelte „auch bei Gentner, bei den anderen dauert es noch ein bisschen länger“.

Eine Option für das Bremen-Spiel ist auch wieder Marcus Ingvartsen. Der Offensivmann hat seine Bauchmuskelverletzung auskuriert.

Mehr über Union Berlin lesen Sie hier.