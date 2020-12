Es ist schon eine besondere Partie, die da auf den 1. FC Union zukommt. Nicht nur, aber auch weil es das letzte Pflichtspiel eines außergewöhnlichen Fußball-Jahres 2020 ist. Weil es nach gut sieben Jahren – exakt sind es 2576 Tage – und 13 Auswärtsspielen endlich wieder ein Heimspiel im DFB-Pokal ist. Vor allem aber, weil es gegen den SC Paderborn geht. Am 16. Juni vollendete Union seinen Verbleib in der Fußball-Bundesliga und besiegelte mit jenem 1:0 zugleich den Paderborner Abstieg. Was damals galt, gilt auch am Dienstagabend, wenn sich beide Mannschaften ab 20.45 Uhr in der Alten Försterei gegenüberstehen: Das Duell umweht ein Hauch von Zweiter Liga. Um zu verdeutlichen, welche Symbiose die beiden Vereine über viele Jahre miteinander eingegangen sind, ist das bislang letzte Duell am Ende der vergangenen Spielzeit nur ein Kapitel. Dabei reicht der gemeinsame Weg mehr als ein Jahrzehnt zurück. Beide Vereine hatten sich als die Favoriten für den Aufstieg herauskristallisiert, als die Premierensaison in der Dritten Liga auf die Zielgerade einbog.

Union Berlin will eine Negativ-Serie stoppen

Union hatte die Ostwestfalen mit einem torlosen Remis auf Distanz gehalten und stieg im Sommer 2009 als souveräner erster Drittliga-Meister der deutschen Fußball-Geschichte ins Bundesliga- Unterhaus auf. Die Paderborner folgten den Köpenickern über die Relegation gegen den VfL Osnabrück. Zehn Jahre später folgte der nächste Doppelaufstieg, wenn auch mit veränderten Vorzeichen. Nun waren es die Paderborner, inzwischen unter der sportlichen Führung von Ex-Unioner Steffen Baumgart, die den Berlinern den möglichen Direktaufstieg vermasselten. Unions Aufstiegsmärchen mit der packenden Relegation gegen den VfB Stuttgart sowie einem tagelangen Feiermarathon ist längst legendär.

Seit jenem für beide Klubs sensationellen Sommer haben sich die Wege beider Vereine jedoch getrennt. Union ist gerade mit großen Schritten dabei, in der Bundesliga mehr als nur Fuß zu fassen. Rang sechs zu Weihnachten übertrifft alle Erwartungen. Paderborn wiederum hat ein hartes Stück Arbeit vor sich, soll der direkte Wiederaufstieg gelingen. Paderborns Baumgart ist in Köpenick zu HauseEntsprechend gibt Union-Trainer Urs Fischer auch den Mahner. „Erste gegen Zweite Liga, da musst du einfach Leistung abrufen“, forderte der Schweizer. In den 90, vielleicht sogar 120 Minuten geht es einzig und allein um das Weiterkommen. Kein Schönheitspreis, kein noch so moderner Fußball sind entscheidend, sondern nur ein Tor mehr als der Gegner. Und wenn es erst im Elfmeterschießen ist.

Baumgart hat bereits angekündigt, die Partie werde „ein richtig geiler Fight“. Für seine Mannschaft sei Union „eine richtig, richtig große Herausforderung“. Ganz zu schweigen davon, „dass ich da zu Hause bin. Für mich eine super Sache“. Von 2002 bis 2004 stürmte Baumgart für Union in dessen erster Zweitliga-Zeit. Seitdem ist Köpenick das Zuhause der Familie Baumgart. Während der Außenseiter also zeigen will, „dass wir auch eine Mannschaft mit hoher Qualität schlagen können“, so Baumgart, gilt es für den Favoriten, den Abschluss des so erfolgreichen Union-Jahres nicht noch mit einem Pokal-Aus zu verunstalten. Schon gar nicht, wo man an der Alten Försterei doch so lange auf ein Heimspiel hat warten müssen.

Am 28. Dezember steigt Union Berlin wieder ins Training ein

„Der Pokal hat schon genügend Geschichten geschrieben. Für uns ist nach dem tollen Sieg gegen Dortmund wichtig, die richtige Einstellung zu finden und den richtigen Fokus zu bekommen“, forderte Fischer von seinen Profis, ehe es in den kurzen Weihnachtsurlaub geht. Das verdiente 2:1 gegen den Meisterschaftsanwärter „müssen wir aus dem Kopf bekommen“.

Der Schweizer Trainer, dessen Arbeit auch von Baumgart sehr geschätzt wird, weiß um die Bedeutung des letzten Eindrucks, den man von einem endenden in ein neues Jahr mitnimmt. „Natürlich hat das Pokalspiel einen Einfluss“, sagte Fischer, auch wenn es aufgrund des engen Spielplans eine Besonderheit gibt. „Du hast keine Pause, das ist sicherlich ein kleiner Unterschied. Die nächste Aufgabe steht schon am 2. Januar in Bremen an. Du kannst dir eigentlich gar nicht groß Gedanken darüber machen“, erklärte Fischer. Doch sie wären unweigerlich da, wenn die Profis am 28. Dezember mit einem Pokal-Aus im Gepäck wieder ins Training einsteigen.

Zumal es auch in der Ära Fischer für Union noch eine Negativserie gibt, die man gern beenden würde. Die letzten Spiele des Jahres gingen beide verloren. 2018 gab es kurz vor Weihnachten ein 0:3 bei Erzgebirge Aue, ein Jahr später setzte es ein 1:2 bei Fortuna Düsseldorf. „Das muss ich nicht ansprechen, da weiß jeder selber Bescheid, wie es sich anfühlt, wenn du mit einer Niederlage ins Weihnachtsfest und in einen Kurzurlaub gehst“, erklärte Fischer. Und nur um es noch einmal zu untermauern, fügte der Union-Trainer hinzu: „Dieses Spiel hat eine große Bedeutung.“