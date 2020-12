1. FC Union Berlin: Union schlägt Dortmund mit Köpfchen

Berlin. Die Schreie beim Abpfiff waren wohl in ganz Köpenick zu hören, vielleicht sogar noch weiter, so groß war die Freude beim 1. FC Union über diesen gelungenen Jahresabschluss in der Fußball-Bundesliga. Mit 2:1 (0:0) setzten sich die Köpenicker gegen Borussia Dortmund durch. Weil sie in den entscheidenden Momenten Köpfchen bewiesen.

„Wir sind jetzt absolut im Soll. Wir hatten in dieser Saison noch kein richtig schlechtes Spiel, auch nicht die, die wir verloren haben. Viele haben gesagt, wir seien durch den Ausfall von Max Kruse und anderer extrem geschwächt. Jetzt sieht man: Wir sind eine Mannschaft!“, sagte Union-Kapitän Christopher Trimmel.

Es gelte, „in die Zweikämpfe zu kommen“, hatte Union-Trainer Fischer seiner Mannschaft mit auf den Weg gegeben. Da auch die Dortmunder ihren Kontrahenten natürlich nicht zur Entfaltung kommen lassen wollten, entwickelte sich vom Anpfiff an eine sehr intensive Partie. Die Räume zustellen, den Gegner sofort anlaufen, ihm keine Zeit geben, den Ball zu verarbeiten – oder am besten den Ballführenden schon um eine mögliche Anspielstation bringen – das war die Maxime in der Alten Försterei.

Union Berlin mit nahezu letztem Aufgebot

Und wie schon im Heimspiel zuvor gegen den FC Bayern (1:1) präsentierte sich Union über weite Strecken als gleichwertig. Dabei hatte Fischer erneut nur 18 Mann in seinen Kader genommen, weil es wegen Verletzungen und der Sperre für Robert Andrich aus dem Derby gegen Hertha (1:3) an Alternativen fehlte.

Angesichts der Knappheit an Innenverteidigern entschied sich Fischer wieder für die Viererkette in der Abwehr. Florian Hübner stand neben den gesetzten Robin Knoche und Marvin Friedrich zwar wieder im Kader, ein Einsatz von Beginn an kam für ihn allerdings noch zu früh.

Immerhin musste Fischer nicht zwei Ersatztorhüter ins Aufgebot nehmen, so wie zuletzt beim 2:2 in Stuttgart am vergangenen Dienstag. Weil ein Einsatz von Andreas Luthe bis zuletzt unklar gewesen war, hatte sich Fischer für diese Vorsichtsmaßnahme entschieden. Nun machte das nahezu letzte Aufgebot der Köpenicker gegen den Meisterschaftskandidaten deutlich, wie homogen der Kader tatsächlich ist. Die Fischer-Elf verstand es, die schnellen Jadon Sancho, Jude Bellingham, Youssoufa Moukoko und Marco Reus kaum in Erscheinung treten zu lassen.

Union Berlin jubelt dank Awoniyi

Anders Union: Schon nach nicht einmal zwei Minuten war Taiwo Awoniyi allein in Richtung BVB-Torwart Roman Bürki unterwegs – Abseits. Der Nigerianer hatte nach 17 Minuten dann die große Chance zur Führung, nachdem Cedric Teuchert den Ball gegen Thomas Meunier erobert hatte – Bürki war auf dem Posten. Auch Sheraldo Becker boten sich gute Möglichkeiten (19., 29.).

Sorgte Dortmund für Gefahr, dann ging sie meist von Youssoufa Moukoko aus. Der jüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte setzte zunächst Sancho in Szene, dessen Schuss Torwart Andreas Luthe mit dem Fuß parierte (10.). Nach gut einer halben Stunde wurde der Schuss des Riesentalents abgefälscht (31.), kurz vor dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Harm Osmers (Hannover) hatte Union beim Pfostenknaller des 16-Jährigen jedoch Glück (45+1).

Auch nach dem Wechsel blieb Union den Dortmundern durchaus ebenbürtig. Zu viel lief zu ungenau beim Favoriten – das wusste Union zu bestrafen. Und was gegen die Bayern richtig ist, kann gegen den BVB nicht falsch sein. Nach einem Eckball von Christopher Trimmel war es wieder Grischa Prömel, der den Ball in Richtung Tor brachte. Nur dieses Mal schlug das Spielgerät nicht ein, sondern fand am zweiten Pfosten Awoniyi, der per Kopf zum 1:0 vollendete (57.).

Union Berlin feiert Siegtorschütze Friedrich

Doch die Freude im Lager der Köpenicker währte nur kurz, denn nun schalteten die Dortmunder einen Gang hoch. Es war Moukoko, der mit seinem ersten Treffer in der Bundesliga für den Ausgleich sorgte. Mit 16 Jahren und 28 Tagen löste er damit den bis Freitagabend jüngsten Torschützen in der Bundesliga ab. Der Leverkusener Florian Wirtz hatte mit 17 Jahren und 34 Tagen am 6. Juni 2020 mit seinem Tor zum 2:4-Endstand gegen den FC Bayern für eine Bestmarke gesorgt.

Nun übernahmen die Dortmunder mehr und mehr das Kommando, Moukoko hatte auch gleich die Chance, um für die Borussia zu erhöhen (63.). Auch Emre Can verfehlte das Union-Tor mit seinem Schuss von der Strafraumgrenze nur knapp (73.).

Fischer hatte da schon reagiert und mit Keita Endo für Marius Bülter einen frischen Mann für die linke Außenbahn gebracht. Bülter, als Doppeltorschütze beim ersten Bundesliga-Duell beider Klubs im August 2019 der Garant für den ersten Union-Sieg überhaupt im Oberhaus (3:1), blieb am Freitagabend blass. Dortmund wolle mehr, Union bekam mehr. Nach einer Ecke von Teuchert war es Verteidiger Friedrich, dessen Kopfball für Bürki unerreichbar war (78.). Welch ein Jahresabschluss in der Bundesliga für Union.

