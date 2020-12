1. FC Union Berlin: Union darf kein Spielverderber sein

Union holt den nächsten Punkt zum Ligaverbleib – auf eine Art, die das Team noch in Schwierigkeiten bringen kann, meint Michael Färber.

Berlin. Sie haben es also wieder getan. Wieder einen Punkt geholt, den bereits 18. Zähler in dieser Saison. Solch eine Ausbeute nach zwölf Spieltagen ist aller Ehren wert für den 1. FC Union. Beim Remis nun beim VfB Stuttgart war ebenso wie beim Unentschieden zuvor gegen den FC Bayern jedoch zu sehen: Union wird mehr und mehr zum Spielverderber. Eine Entwicklung, die das Team noch in Schwierigkeiten bringen kann.