Prömel trifft: Union Berlin ringt den Bayern einen Punkt ab

Union Berlin lässt den FC Bayern phasenweise alt aussehen und liegt lange in Front. Am Ende reicht es zu einem beachtlichen Remis.

Berlin. Überraschungserfolg in Köpenick: Der 1. FC Union Berlin hat Rekordmeister Bayern München am Samstagabend in der Alten Försterei einen Punkt abgetrotzt und dabei eine noch größere Sensation nur knapp verpasst.

Grischa Prömel brachte das Team von Trainer Urs Fischer früh in Führung (4. Minute), ehe sich der krasse Außenseiter diverse weitere Chancen erspielte. Der müde wirkende Favorit aus München fand indes nie richtig ins Spiel. Der Ausgleichstreffer war das Resultat eines Solos von Vorbereiter Kingsley Coman, ehe Toptorjäger Robert Lewandowski den Ball über die Linie drückte (67.).

Union Berlin verpasst einen zweiten Treffer

Trotz nachlassender Kräfte lieferten sich beide Teams bis in die Schlussphase einen packenden Schlagabtausch. Union-Joker Keita Endo verpasste in der 76. Minute einen zweiten Treffer für die Berliner, als er aus einer aussichtsreichen Überzahlsituation nur ein harmloses Schüsschen zustande brachte. So blieb es bei einem Remis, das die „Eisernen“ stolz und glücklich zurückließ, während die Münchner frustriert die Heimreise antraten.

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze.

