Union Berlin: Coach Fischer weiß, wie man die Bayern ärgern kann

Union-Trainer Fischer hat eine klare Vorstellung, um gegen die Bayern zu bestehen. In einer wichtigen Frage hält er sich aber bedeckt.

Berlin. Die Aufgabe, die auf Union Berlin in der Alten Försterei wartet, kann nicht größer sein. Das sieht auch Urs Fischer so. „Wir müssen alles richtigmachen, denn auch wenn die Bayern nicht ihren besten Tag haben, gewinnen sie Spiele“, sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten vor dem Duell gegen den Champions-League-Sieger am Sonnabend (18.30 Uhr, Sky). Um dies zu verhindern, hat Fischer einen klaren Plan.