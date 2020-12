Hertha vs. Union Berlin: Boateng und Polter heizen Stimmung an

Gut zwei Stunden vor dem Derby zwischen Hertha und Union heizen Ex-Profis in den sozialen Netzwerken die Derby-Stimmung an.

Derby Polter und Boateng heizen Derby-Stimmung an

Berlin. Gespielt haben sie in einem Berliner Derby nie gegeneinander. Dafür liefern sich ehemalige Profis von Hertha BSC und dem 1. FC Union vor dem dritten Duell in der Fußball-Bundesliga einen heißen Schlagabtausch in den sozialen Netzwerken. Hauptdarsteller: Jerome Boateng, Patrick Ebert und Sebastian Polter.

Auslöser war die Kolumne, die Ex-Unioner Polter zum Derby im „Kicker“ veröffentlichte. Polter zählt zu den Derbyhelden der Köpenicker , sein Siegtreffer per Elfmeter besiegelte vor gut einem Jahr Unions verdientes 1:0 gegen Hertha. Es war zugleich der erste Heimsieg in einem Pflichtspielderby zwischen beiden Vereinen.

Jérome Boateng antwortet auf Polters Insta-Story.

Im Fachmagazin ließ der Stürmer (inzwischen Fortuna Sittard) nun wissen: „Union hat Riesenpotenzial, sie können Hertha irgendwann überholen .“ Ein Statement von Polter (2014/15 und von Januar 2017 bis 2020 bei Union), das Patrick Ebert auf den Plan rief – und in einem Derby-Battle via Instagram-Story mündete.

Ex-Herthaner Ebert kontert Polter

So reagierte Ebert, Hertha-Profi von 2006 bis 2012 und nun bei AO Xanthi in der zweiten griechischen Liga, auf das vom „Kicker“ verbreitete Polters Zitat in seiner Instagram-Story: „Träum weiter Diggi“, dazu ein Smiley mit Augenzwinkern. Und natürlich eine Aufforderung für Polter zu reagieren.

„Irgendwann einmal, irgendwann einmal, spielt Union international “ lautete Polters Replik auf Eberts Post – und richtete den Beitrag nicht nur an Ebert selbst, sondern nahm auch gleich die ehemaligen Herthaner Jérome Boateng (FC Bayern) und Ashkan Dejagah (Hertha-Profi von 2004 bis 2007, jetzt Tractor FC Täbris/Iran) mit ins Boot.

Natürlich ließ sich Boateng, von 2002 bis 2007 bei Hertha, nicht lumpen. „Träum weiter“, Berlin sei blau-weiß, schrieb der Weltmeister von 2014. Statt der Worte Blau und Weiß verwendete er Punkte in den entsprechenden Farben.

Da sage noch jemand, es gebe keine Derby-Stimmung im Vorfeld des dritten Erstliga-Duells zwischen Hertha und Union.

