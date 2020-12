Union Berlin: Deshalb hat Union im Derby die besseren Karten

Berlin. Im Normalfall neigen Trainer dazu, ihr Team stark zu reden – gerade vor einem Derby. Nicht so Bruno Labbadia. Der Hertha-Coach übt sich vor dem Hauptstadt-Duell gegen den 1. FC Union am Freitag (20.30 Uhr, DAZN) in Zurückhaltung, trotz Rekordtransfers in diesem Kalenderjahr, von denen man in Köpenick nur träumen kann. Doch Labbadia lässt sich davon nicht blenden. „Aufgrund der Punktzahl wäre es Union“, dem die Favoritenrolle zukommt, sagte der 54 Jahre alte Hesse. Und hat recht damit.

Es gehört ja fast schon zum guten Ton, selbst beste Tabellenstände zu einer Momentaufnahme zu degradieren. Ein Vorhaben, das man bei Union sehr gern unternimmt. In Köpenick berufen sie sich dann auf die erst geringe Zugehörigkeit in der Bundesliga. Im Vergleich dazu sind alle anderen Kontrahenten Liga-Dinos, Hertha eingeschlossen.

Doch es ist eben auch der Tabellenstand, der die aktuelle Form widerspiegelt, die Fähigkeit, seine Qualitäten auf den Platz zu bekommen. Allein in den vergangenen acht Partien, die allesamt nicht verloren wurden, hat Union einen großen Schritt in seiner Entwicklung getan.

>>> Grafik vergrößern <<<

Union Berlin holt Spieler nach einem klaren Plan

Man durfte sich schon verwundert die Augen reiben, als Manager Oliver Ruhnert im Sommer in gefühlt täglichem Rhythmus einen neuen Spieler präsentierte, insgesamt waren es elf, also eine komplette Mannschaft. Doch was im ersten Moment wie ein Kaufrausch anmutete, folgte einem klaren Plan, den die sportliche Leitung bei Union ersonnen hatte.

„Der wichtigste Faktor war, dass wir unsere Mannschaft zu Beginn der Vorbereitung komplett zusammen hatten“, nannte Trainer Fischer den wohl wichtigsten Grund, weshalb sein Team im ersten Viertel der Spielzeit einen solch überraschenden Höhenflug hingelegt hat, „das hat schon enorm geholfen.“ Neue und „alte“ Profis hatten so länger Zeit, sich aneinander zu gewöhnen und aufeinander einzustellen. Abläufe konnten so schneller verinnerlicht werden.

Union Berlin reift auch ohne Stürmer

Zum anderen, so ließ Fischer vor dem Derby wissen, habe auch der Umstand geholfen, dass Union ohne voll einsatzfähigen Stürmer gestartet ist. Sebastian Andersson hatte längst den Weg zum Ligakonkurrenten 1. FC Köln angetreten, Max Kruse kämpfte nach seinen Bänderriss im Sprunggelenk, noch erlitten in der Zeit beim türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul, bis in den September hinein um sein Comeback. Joel Pohjanpalo, der für das Derby ausfallen wird (Knöchelbruch), war noch nicht da und Taiwo Awoniyi erst wenige Tage vor Saisonstart verpflichtet worden.

„Wir hatten ein bisschen Probleme mit der Sturmspitze, aber das Gerüst war da, die Mannschaft konnte sich einspielen. Ein zwei Spieler in das Konstrukt zu integrieren, ist dann nicht mehr so schwer“, verdeutlichte Fischer. Spätestens mit seinem ersten Einsatz über die vollen 90 Minuten, Ende Oktober beim 1:1 gegen den SC Freiburg, hatte Union in Kruse auch den Anführer auf dem Platz, der für besondere Momente sorgen kann. Und dies auch tat.

Union Berlin mit guter Hierarchie im Team

Überhaupt sorgten die Zugänge für eine Hierarchie im Team , die der Mannschaft offensichtlich gut tut. Mit Kruse als offensivem Anführer, Robin Knoche als umsichtigem Abwehrchef und stillem Leitwolf in der Innenverteidigung sowie Andreas Luthe als neuer Nummer eins im Tor hat Fischer in wenigen Wochen eine Mannschaft formen können, die neben viel Erfahrung auch Potenzial zur Weiterentwicklung bietet.

Zu sehen ist dies an Robert Andrich, der nach seinem Premierenjahr im Oberhaus nicht nur dort weitermacht, wo er aufgehört, sondern gleich noch einen Gang hochgeschaltet hat. Im defensiven Mittelfeld ist er als Abräumer eine Bank, zugleich zeigen schon jetzt erzielte drei Saisontreffer (zwei mehr als in der gesamten Saison 2019/20), welchen Schritt Andrich nach vorn gemacht hat. Im wahrsten Sinne des Wortes.

„Ich glaube schon, dass ihm dieses erste Jahr geholfen hat. Es war aber immer wieder ein Thema, dass er sich auch zutrauen muss, in die Box zu gehen und zum Abschluss kommen muss. Das macht er im Moment wirklich gut“, lobte dann auch Fischer den Ex-Heidenheimer. Und: „Er hat in allen Bereichen zugelegt. Aber für mich besteht immer noch Luft nach oben, er darf sich nicht ausruhen.“

Union Berlin braucht eine geschlossene Teamleistung

Dieses Credo Fischers, zusammen mit seiner ruhigen, ausgeglichenen Art, ist die andere Komponente, die Union bislang durch eine fußballerisch nahezu sorgenfreie Saison geführt hat. Sie hilft den Zugängen, sich in der Mannschaft zu integrieren. Einer Mannschaft, die es ohnehin in den vergangenen zweieinhalb Jahren offenbar jedem leicht gemacht hat, in Köpenick Fuß zu fassen.

Es ist bezeichnend, wenn der vom FC Liverpool ausgeliehene Awoniyi bei seiner siebten Leihstation zu berichten weiß, dass Atmosphäre und Management bei Union „großartig“ sind und Trainer Fischer zu ihm „wie ein Vater“ ist.

Dass Union bei Hertha ans Limit gehen muss, versteht sich von selbst angesichts des 0:4-Paukenschlags beim letzten Auftritt im Olympiastadion. „Die Entschlossenheit muss größer sein , wir müssen uns mehr zutrauen“, forderte Fischer von seiner Mannschaft, „es braucht wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung.“

Mehr über Union Berlin lesen Sie hier.