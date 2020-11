1. FC Union Berlin: Union kann sich auf Kruse verlassen

Berlin. Die Frage war dann wohl nicht zu vermeiden. Wegen der Form, in der sich Max Kruse derzeit befindet. Und wegen der Suche nach Typen, die der deutschen Nationalmannschaft aus ihrem Tief helfen könnten. Ob man sich denn Sorgen wegen einer möglichen Doppelbelastung machen müsse, sollte Bundestrainer Joachim Löw Kruse für die Nationalmannschaft wiederentdecken, wurde Urs Fischer, der Trainer des Berliner Fußball-Bundesligisten, gefragt.

Der Schweizer in Diensten der Köpenicker musste schmunzeln. „Wenn das so sein sollte, würde ich mich freuen. Wieso sollte da Sorge bestehen? Man soll nie nie sagen, aber ist auch schon eine lange Zeit weggewesen“, erklärte Fischer.

Allein Kruse wieder im DFB-Team, aus dem er wegen unprofessionellen Verhaltens einst von Löw selbst aussortiert worden war, offenbart, welchen Fußabdruck der 32-Jährige in nur wenigen Monaten bei Union hinterlassen hat. Beim 3:3 gegen Eintracht Frankfurt am Sonnabend leitete er den Führungstreffer durch Robert Andrich ein, traf anschließend selbst vom Elfmeterpunkt und sicherte mit einem Gewaltschuss der Marke „Tor des Monats“ noch einen Punkt.

Union Berlin geht ins Risiko

Union in der Saison 2020/21 – das ist vor allem Max Kruse. Und genau diese Tatsache birgt ein Risiko für die Köpenicker. Denn es war nicht das erste Mal, dass Kruse der entscheidende Mann bei Union gewesen ist. Gegen Freiburg (1:1), seinem ersten Einsatz über 90 Minuten, bereitete er den Ausgleich vor, in Hoffenheim (3:1) war er an allen drei Union-Treffern, gegen Bielefeld (5:0) an drei Toren maßgeblich beteiligt.

„Er ist bereit, Wege in Kauf zu nehmen, auch Defensivarbeit für die Mannschaft zu verrichten, aber er profitiert auch von der Mannschaft. Sie versucht, ihn immer wieder freizuspielen“, erklärte Trainer Fischer Kruses Bedeutung für sein Team. Doch der Weg, sich latent und eher unbemerkt in die Abhängigkeit eines einzelnen Spielern zu begeben, ist nicht allzu weit. Getreu dem Motto: Spielt den Ball zu Kruse, der wird es dann schon richten.

Union Berlin macht gegen Frankfurt viele Fehler

Es sind diese Momente, in denen Fischer nicht müde wird, den Teamgedanken wiederholt in den Vordergrund zu rücken. „Es ist nicht so, dass bei uns alles von Max Kruse abhängig ist. Da haben wir eigentlich ein gutes Beispiel: Im Auswärtsspiel gegen Köln war er nicht so im Spiel, weil er manngedeckt wurde und der Gegner versucht hat, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Trotzdem hat die Mannschaft Lösungen gefunden“, verdeutlichte der Union-Trainer also.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es wieder Kruse gewesen, der im Elfmeter-Nachschuss den 2:1-Siegtreffer in Köln erzielt und Union somit vor Punktverlusten bewahrt hat. Ebenso wie nun gegen Frankfurt, in einem Spiel, in dem Union eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben hatte und plötzlich 2:3 zurücklag.

„Die Fehler, die wir machen, darf man gegen Frankfurt nicht machen“, setzt Kruse auf einen Lerneffekt bei seinen Mitspielern. Zugleich sagt der Stürmer aber auch: „Wir haben die Geduld behalten. Solche Spiele müssen auch mal sein, das tut dem Fußball gut und macht auch uns Spielern Spaß, zumindest uns offensiven.“

Jedes Tor rechtfertigt Kruses Bundesliga-Rückkehr

Kruse weiß, dass er mit jedem Tor, mit jeder Vorlage, mit jeder spielentscheidenden Situation auch seine von einigen durchaus mit Kritik bedachte Rückkehr in die Bundesliga quasi rechtfertigen kann. Szenen wie dieser Ausgleich gegen die Eintracht zeigen jedem: Ja, Max Kruse ist bei Weitem noch gut genug für die erste Liga.

Nicht umsonst versuchen vor allem spielerisch eher limitierte Mannschaften, vor allem zunächst einmal ihn aus dem Spiel zu nehmen – wie eben die Kölner. „Ich beschäftige mich nicht so viel mit dem Gegner, aber letzte Woche war es schon sehr extrem“, musste Kruse zugeben.

Warum er gegen Frankfurt wieder die Möglichkeit bekam zu glänzen? Auch dafür hat der Offensivmann eine Erklärung: „Frankfurt hat einen anderen Anspruch, möchte um die europäischen Plätze mitspielen und deswegen auch guten Fußball nach vorn spielen.“ Sollte dies nicht der Fall sein, „dann mache ich die Räume frei und jemand anderes schießt die Tore“, erklärte Kruse.

Union Berlin steckt den Rückstand weg

Im Anschluss an seinen sechsten Saisontreffer entlud sich der ganze Frust über den Spielverlauf, in dem „wir zwei unnötige Tore vor der Halbzeit bekommen. Das Spiel kann auch ganz anders laufen, wir können auch 4:0 führen. Das dritte Tor müssen wir in jedem Fall machen, dann beruhigt sich das auch und wir können das Spiel in jedem Fall gewinnen.“

So musste er über seinen Knaller in den Winkel nach dem Spiel selbst ein wenig lachen. „Solche Tore schieße ich nicht so häufig, da darf man schon mal ein wenig genießen und darüber ein wenig schmunzeln. Wir haben jetzt acht Spiele nicht verloren, das muss man sich erst einmal vor Augen führen, das haben wir uns auch verdient durch unsere Art, wie wir Fußball spielen.“

Vor dem Derby bei Hertha BSC am Freitagabend (20.30 Uhr, DAZN) hat Union jedenfalls ein deutliches Zeichen gesendet: Die Köpenicker sind bereit für das dritte Berliner Bundesliga-Duell. Das empfindet auch Trainer Fischer so: „Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen, denn der Spielverlauf war nicht so, dass du 2:3 in Rückstand sein musst. Das musst du erst einmal wegstecken.“ Und vor dem 3:3 „verlieren wir ein-, zweimal den Ball in der Vorwärtsbewegung, gewinnen ihn zurück, spielen Max sehr gut frei – und den trifft der wirklich optimal.“ Max Kruse. Wer sonst, möchte man hinzufügen.

