1. FC Union Berlin: Union hofft gegen Frankfurt auf Heimnachteil

Berlin. Rekorde? Das ist ein Thema, auf das Trainer Urs Fischer gern verzichten würde. Wohl wissend, das ein achtes Spiel ohne Niederlage in der Bundesliga die Bestmarke des 1. FC Union ausbauen würde. Und ein vierter Sieg in Folge ein weiteres Statement wäre, dass sich der Aufsteiger der vergangenen Saison auf einem ausgezeichneten Weg in seinem zweiten Jahr in der Fußball-Bundesliga befindet. Am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) empfängt Union die Eintracht aus Frankfurt . In der Alten Försterei. Genau dies macht die Aufgabe so schwer.

Wenn Fischer also zu verstehen gibt, „das Spiel beginnt bei Null“, dann folgt das zum einen dem Duktus des Schweizers, jedes Spiel einzeln zu betrachten und aus einer Erfolgsserie keine Selbstverständlichkeit für weitere Erfolge zu sehen. Zum anderen ist natürlich auch dem Union-Trainer nicht entgangen, dass der Vorteil, den ein Heimspiel bietet, in Zeiten des Coronavirus längst keiner mehr ist.

Dazu reicht ein Blick auf die Punkteausbeute der Köpenicker nach knapp einem Viertel der Saison. Sieben Punkte hat Union in den vier Heimspielen gesammelt, deren acht waren es in den vier Auswärtspartien. Und das von einer Mannschaft, die man in den vergangenen Jahren stets für ihre Heimstärke gerühmt hat, für ihre Festung Alte Försterei. Und die ein sehr oft gern gesehener Gast gewesen ist, weil man ihm mit reichlich Lob für einen guten Auftritt, aber ohne Punkte wieder nach Hause schicken konnte.

Zahl der Heimsiege hat abgenommen

„Ich glaube schon, dass Corona etwas verändert hat. Heimspiele vor leeren Rängen sind schon etwas anderes“, sagte Fischer. Wie froh waren vor allem die Profis, als die Ränge zumindest wieder zu einem Teil besetzt sein durften, damit sich im Stadion wenigstens ein wenig Fußballatmosphäre verbreiten konnte. Die Mannschaften bekamen für ihre Aktionen eine sofortige Resonanz von den Zuschauern, nach Abpfiff auch für das Ergebnis.

Darauf muss seit Beginn des Novembers wieder verzichtet werden. Und finden sich doch einmal einige wenige vor dem Stadion ein, so wie bei Unions Heimspiel gegen Arminia Bielefeld oder zuletzt beim Gastspiel in Köln sogar mit einer großen Lautsprecherbox, bleibt der Eindruck, dass es sich nur um eingespielte Klänge durch die Stadionregie handelt.

Wie stark sich der Heimvorteil inzwischen fast in einen Nachteil verändert hat, offenbaren die Spieltage in dieser Saison. Von den ersten 72 Partien wurden nur 23 von den Gastgebern gewonnen. Das sind nicht einmal 32 Prozent. An den Spieltagen vier und acht gab es überhaupt keinen Heimsieg. Der Trend, der sich schon in den letzten neun Corona-Spieltagen 2019/20 abzeichnete (32,1 Prozent Heimsiege), setzt sich also fort. Zum Vergleich: In der gesamten abgelaufenen Saison wurden mehr als 40 Prozent der Heimspiele gewonnen, in den Jahren davor waren es meist 45 bis 47 Prozent.

Union Berlin arrangiert sich mit Geisterspielen

Durch die fehlende Unterstützung durch die Zuschauer kommt es mehr denn je auf die eigenen Qualitäten an . Spielerische Defizite wettzumachen, ist kaum mehr möglich, wenn Anfeuerungen und Gesänge des eigenen Anhangs fehlen. Bestes Beispiel: Unions erster Bundesliga-Sieg überhaupt gegen Borussia Dortmund (3:1) wäre ohne den Rückenwind der Fans eher nicht zustande gekommen, vom Aufstieg in die Bundesliga einmal ganz zu schweigen.

Unions erster Schritt, dem entgegenzuwirken, war die Steigerung der Erfahrung im Kader durch Spieler wie Max Kruse, Torwart Andreas Luthe oder Abwehrchef Robin Knoche. Sie zählen zu den Bausteinen, durch die Union sich mit Geisterspielen hat arrangieren können.

„Arrangieren trifft es sehr gut, glaube ich“, bestätigte Fischer, „einfach weil es etwas anders ist. Wichtig ist, dass wir viel kommunizieren, vor allem die Elf, die auf dem Platz steht. Aber auch die Zurufe der Trainer sind da von Bedeutung.“ Zumal sie in ruhiger Atmosphäre auch deutlich wahrzunehmen sind, anders als in einem Hexenkessel.

Frankfurt setzt auf perfektes Spiel gegen Union Berlin

Mehr denn je kommt es in den 90 Minuten darauf an, sich vor allem auf sich selbst zu besinnen. „Organisation auf dem Feld ist wichtig, sonst besteht die Gefahr, dass es wild wird. Jeder Trainer arbeitet an der Organisation“, erklärte Fischer und machte deutlich: „Mir ist sie sehr wichtig, deswegen trainieren wir das auch immer wieder.“

Organisation, die auch gegen eine eingespielte Mannschaft wie die Frankfurter nötig sein wird, auch wenn diese seit fünf Spielen auf ein Erfolgserlebnis wartet. Eintracht-Trainer Adi Hütter hat angekündigt: „Wir wollen voll punkten.“ Was es gegen einen Köpenicker Klub, der bislang sicher die Überraschung der Saison ist, braucht, weiß Hütter auch: „Dafür müssen wir ein perfektes Spiel hinlegen.“

Union will dies verhindern, wohl wieder mit Marcus Ingvartsen auf der Außenbahn sowie Grischa Prömel im defensiven Mittelfeld. Beide haben ihre Rückkehr vor einer Woche beim Sieg in Köln „sehr gut verkraftet, auch in der Woche konnten sie beschwerdefrei trainieren“, wie Fischer erklärte.

Union Berlin hofft auf weiteren Höhenflug

Bleibt die Frage, ob Union den „Heimnachteil“ dennoch für sich nutzen kann. „Die Lage hat sich verändert. Als Corona neu war, hatten wir auch unsere liebe Mühe“, sagte Fischer und setzt auf eine Fortsetzung des Höhenflugs seiner Mannschaft: „Schauen wir, dass wir das beibehalten können.“

Dass er dadurch auch Unions Bundesliga-Rekord so ganz nebenbei ausbauen wird, wird Fischer dennoch sicher gern zur Kenntnis nehmen.

