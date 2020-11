Hertha BSC gegen 1. FC Union Berlin: Ein Derby ist ein Derby ist ein Derby

Wenn gestandene Männer hemmungslos weinen, Söhne nach den Siegtorschützen benannt werden (oder auch Töchter), und man schon Tage vorher kaum noch schlafen kann – dann ist Derby-Zeit. Schon erstaunlich, wie ein mittelalterliches Volksgetümmel in der englischen Grafschaft Derbyshire die Jahrhunderte überdauert hat, um auch heute noch als Vorbild für das sportliche Aufeinandertreffen zweier Lokalrivalen zu gelten, zumindest dem Namen nach.

Dank des Aufstieg des 1. FC Union im Mai 2019 darf auch Berlin ein Kapitel dieser langen Geschichte von Derbys in den höchsten Spielklassen endlich für sich beanspruchen. Hat ja auch lange genug gedauert. Und auch wenn es bis zum 4. Dezember noch ein klein wenig hin ist, bis Rot-Weiß wieder zu Gast bei Blau-Weiß im – wegen des Coronavirus wohl leeren – Olympiastadion ist, die Vorfreude ist langsam aber sicher da. Auch wenn sie durch die Umstände ohne Zweifel gedämpft ist.

Doch davon lasse ich mich gar nicht erst unterkriegen. Im Gegenteil, dafür sind meine Erinnerungen an die aus meiner Sicht besten Derbys noch viel zu präsent, als dass ich mich über irgendwelche Beschränkungen ärgere. Und selbstverständlich möchte ich die Anekdoten über meine fünf Lieblingsderbys sehr gern mit Ihnen teilen.

Platz fünf geht an das Duell zwischen dem FC Chelsea gegen den FC Arsenal. Also, wenn ich an dieses Derby in North West London denke, bekomme ich heute noch mächtig Kopfschmerzen. Das mag vielleicht auch nur daran liegen, dass mich an der legendären Stamford Bridge ein Pferdeschädel niedergestreckt hat, als die berittene englische Polizei kompromisslos durch die Menge gepflügt ist. Das war lange vor der Investoren-Invasion bei den englischen Klubs, Mitte der 1980er-Jahre. An Tore kann ich mich bei jenem 0:0 übrigens auch nur schwer erinnern.

Der vierte Platz geht an einen echten Klassiker: der VW Derby. Wer erinnert sich nicht noch an den Polo mit dem Kasten hintendran. Bis zu acht Getränkekisten konnte der Derby laden, so verkündete es zumindest stolz der Verkaufsprospekt. Wie viele Bundesliga-Spieltage durch die Verköstigung von kühlem Gerstensaft gerettet werden konnten? Meine Erinnerungen daran sind nur noch sehr verschwommen.

Mit einem Blick über den großen Teich geht es weiter zu Platz drei. In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires herrscht jedes Mal Ausnahmezustand, wenn die Boca Juniors und River Plate aufeinandertreffen. Zusammen mit dem Old Firm in Schottland zwischen den Rangers und den Celtics aus Glasgow ist dieses Derby sicher das weltweit bekannteste. Allein schon wegen der gesellschaftlichen, fast schon klischeehaften Komponente: Arbeiterklasse gegen Oberschicht, und alles in La Bombonera, dem Schmuckkästchen Argentiniens. Klein, gedrungen und unfassbar laut, wenn die Fans loslegen dürfen. Absolut beeindruckend.

Platz zwei gehört Sören Lerby. Als Lenker und Antreiber im Mittelfeld des FC Bayern eine Ikone, die sich als Europameister mit der dänischen Nationalmannschaft 1992 unsterblich gemacht hat, noch dazu mit dem überraschenden Endspielsieg gegen Weltmeister Deutschland. Aber wem will ich hier ein L für ein D vormachen.

Deshalb kann es aus deutscher Sicht in Sachen Derbys nur eine Nummer eins geben: Dortmund gegen Schalke. Wenn es um Spannung, Dramatik, Emotionen und verrückte Ergebnisse geht, hat die Bundesliga wohl kaum etwas Besseres zu bieten als das Revier-Derby zwischen Lüdenscheid-Nord und Herne-West.

Und Berlin? Was ist mit dem Derby zwischen Union und Hertha? Liebe Hauptstadt, dein Derby muss erst noch wachsen, um ein wirklich großes werden zu können. Doch wenn ich mir den Weg anschaue, den Union derzeit hinlegt, bin ich guten Mutes - so lange auch der Lokalrivale aus Westend weiter mitspielt. Doch Berlin, du brauchst wirklich nicht traurig zu sein, immerhin bist du die Fußball-Hauptstadt Deutschlands. Das ist doch auch schon etwas.