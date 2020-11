1. FC Union Berlin: Union steht vor einem harten Winter

Berlin. Diese Vollbremsung war Urs Fischer offensichtlich ein dringendes Bedürfnis. Der 1. FC Union als Nummer eins der Hauptstadt ins Derby gegen Hertha BSC? „Stopp!“, ruft der Union-Trainer, „Eintracht Frankfurt ist das nächste Spiel.“ Doch nach dem Festsetzen in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga sind doch wenigstens Europacup-Träume erlaubt. Nicht für Fischer: „Es ist doof und dumm, über Europa nachzudenken. Ziel bleibt der Klassenerhalt. Wenn wir dieses Ziel erreicht haben, können wir uns vielleicht über eine andere Zielsetzung Gedanken machen, vorher nicht.“

Acht Spieltage sind vorbei, und Union ist ohne Zweifel die Überraschung der Saison. Das 2:1 beim 1. FC Köln bedeutete den dritten Sieg in Folge – keine andere Mannschaft war in dieser Phase besser. Mit dem siebten Spiel in Folge ohne Niederlage (Vereinsrekord) wurde Europa-League-Platz fünf gefestigt.

Es ist wie so oft im Fußball: Der eigene Erfolg weckt Begehrlichkeiten, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern eventuell auch in der eigenen Mannschaft . Das weiß auch Fischer, wie er am Montag in einer Videorunde verriet. „Die Mannschaft vermittelt mir nicht den Eindruck, dass sie abgehoben ist. Ich habe sie in der Länderspielpause konzentriert erlebt, die Qualität hat gestimmt“, erklärt der Schweizer zwar, „trotzdem finde ich es korrekt, wenn man es zwischendurch immer wieder mal anspricht. Sonst wird die Gefahr zu groß, dass es doch mal passiert.“

Union Berlin findet verstärkt Lösungen

Union Ende November 2020 – das ist eine Mannschaft, deren Entwicklung im ersten Viertel der Saison nicht mehr sind als „Schritte“, so möchte es zumindest der Trainer verstanden wissen. Weil Entwicklung in Fischers Definition auch eine gewisse Konstanz erfordert. Die sei trotz der erfolgreichen Wochen noch nicht gegeben. Wie lange es diese Konstanz braucht, „will ich auch nicht definieren. Aber Stand heute möchte ich nicht von Entwicklung sprechen“, sagt Fischer.

Die Intention des Coaches ist klar: Ruhe ist die oberste Unioner-Pflicht. Sie ist es seit seinem Amtsantritt 2018 und soll es auch im zweiten Bundesliga-Jahr bleiben. Die Köpenicker sind damit stets gut gefahren. Doch mit dem Ausbau der Erfolgsserie wird die Aufmerksamkeit auf Union größer – und bei dem einen oder anderen sicher auch der Wunsch, 20 Jahre nach dem erstmaligen Auftritt im Europa-League-Vorgänger Uefa-Cup weitere sportliche Fußspuren auf dem Kontinent zu hinterlassen.

Wie schwer es wird, diese Ruhe beizubehalten, verdeutlicht Christopher Trimmel nach dem Sieg in Köln. „Wir machen es nicht schlecht, haben immer mehr Selbstvertrauen“, sagt der Union-Kapitän, „Köln hat fast schon Manndeckung gespielt, aber wenn wir solche Spiele auch noch gewinnen…“ Auch Fischer kam nicht umhin festzustellen: „Köln stand wirklich sehr, sehr tief, sie haben sich zu elft zurückgezogen. So viele Spiele hatten wir noch nicht, in denen wir Lösungen suchen mussten. Wichtig ist, dass wir auch Lösungen gefunden haben.“

Union Berlin präsentiert sich enorm gefestigt

Fußballerische Qualitäten wie gegen Arminia Bielefeld (5:0) , taktische Disziplin wie gegen die TSG Hoffenheim (3:1), nun in Köln neben bewährten kämpferischen Tugenden auch die Fähigkeit, eine massive Defensive zu knacken – Eigenschaften, die nicht wirklich eine Mannschaft charakterisieren, die nur um den Verbleib in der Bundesliga spielt.

„Der Klassenerhalt bleibt unser Ziel, das wird sich nicht ändern“, sagt Trimmel und begründet auch sogleich, warum es noch wenig Sinn macht, von Europa zu träumen: „Wir haben die starken Gegner am Ende. Deshalb bleiben wir am Boden und realistisch.“

Triple-Sieger und Dauer-Meister FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, dazu das Derby gegen Hertha – auf Union wartet mit Blick auf die Gegner ein harter Winter , nachdem in den vergangenen sechs Spielen gegen Gegner gepunktet wurde, die sich alle im unteren Drittel der Tabelle wiederfinden. Frühestens zu Weihnachten, im Grunde erst mit Ende der Hinrunde am 21. Januar nächsten Jahres lässt sich sagen, wohin die Reise für die Köpenicker in dieser Spielzeit geht.

Bei Union Berlin steigt das Selbstvertrauen

Doch der Spielplan spielt Union auch in die Karten. Anders als in der vergangenen Premieren-Saison, als Union gleich zu Beginn die Europacup-Teams vor sich hatte und das Eingewöhnen in der Bundesliga dadurch umso schwerer wurde, hat Union seine spielerische Weiterentwicklung nun mit Punkten garnieren können.

Vier Siege und drei Unentschieden nach dem Fehlstart gegen den FC Augsburg (1:3) bestätigen Union, auf dem richtigen Weg zu sein. Das Selbstvertrauen steigt und damit auch die Größe der Schritte, die Union ganz im Sinne von Trainer Fischer macht.

