1. FC Union Berlin: Unions Saison ist mehr Schein als Sein

Berlin. Langsam wird es unheimlich. Sieben Spiele in Folge hat Union Berlin nicht verloren, mit dem 2:1 beim 1. FC Köln gab es gar den dritten Sieg in Folge in der Fußball-Bundesliga – das Motto „Irgendwann muss es ja mal wieder passieren“, mit dem der über die Jahre immer wieder gebeutelte Union-Sympathisant sich innerlich auf eine Niederlage vorbereitet, ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Und jetzt wird es für die Köpenicker gefährlich.

Was Union in dieser Saison abliefert, ist bemerkenswert. Gute fußballerische Momente wie in Mönchengladbach (1:1), in Hoffenheim (3:1) oder auch gegen Aufsteiger Bielefeld (5:0) wechseln sich mit altbewährten – und verbesserten, weil inzwischen cleverer geführten – kämpferischen Momenten ab. Wie nun in Köln. Doch Unions Saison ist bislang mehr Schein als Sein, trotz der Tatsache, dass die Mannschaft von Trainer Urs Fischer gerade Europa-League-Platz fünf erfolgreich verteidigt hat. Oder eben genau deswegen. Wer bereits Europacup-Träume hegt, sollte nicht vergessen, welch hohe Hürden noch in der Hinrunde auf Union warten. Union Berlin und die Gnade des Spielplans Ob Triplesieger FC Bayern, Dortmund, Leipzig oder Leverkusen – Union hat praktisch noch die komplette Riege der deutschen, ja europäischen Spitzenmannschaften vor sich. Eventuelle Europacup-Fantasien könnten da humorlos der Realität weichen. Erst nach der Hinrunde lässt sich also wirklich feststellen, wohin die Reise für Union tatsächlich geht. Eines spielt Union jedoch in die Karten : Durch den Spielplan, der anders als noch in der vergangenen Saison die Duelle gegen die „Großen“ erst zum Ende der Runde verlangt, hat Union seine spielerische Weiterentwicklung mit Punkten garnieren können. Dank vier Siegen und drei Unentschieden, die das Selbstvertrauen steigern und damit auch das Tempo der Entwicklung. Ist Union als derzeitiger Tabellenfünfter ein Europa-League-Kandidat? Nein. Sollten die Köpenicker jedoch auch gegen die Spitzenteams der Bundesliga ähnlich gut bestehen, rückt der Klassenerhalt schnell näher. Und dann wird es richtig unheimlich. Mehr über Union Berlin lesen Sie hier.