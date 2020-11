1. FC Union Berlin: Union sagt Test gegen Braunschweig ab

Marius Bülter, Offensivmann von Union Berlin, ist wegen eines positiven Corona-Tests in häuslicher Quarantäne.

Berlin. Union Berlin hat das fast schon traditionell in Länderspielpausen stattfinde Testspiel abgesagt. Das Duell gegen den Zweitligisten Eintracht Braunschweig am Donnerstag findet somit nicht statt. Das gab der Berliner Fußball-Bundesligist am Dienstag-Vormittag bekannt.

„Aufgrund der Anzahl an kranken und verletzten Spielern, die bis Donnerstag nicht zurückkommen werden sowie der Länderspielabstellungen, ergibt ein Testspiel aktuell leider keinen Sinn. Wir bedanken uns bei Eintracht Braunschweig für das Verständnis und werden das Spiel nachholen”, begründete Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball, die Absage.

Keine weiteren Corona-Fälle bei Union Berlin

Mit Kapitän Christopher Trimmel (Österreich) sowie Stürmer Joel Pohjanpalo (Finnland) sind zwei Spieler mit ihren Nationalmannschaft in der Nations League unterwegs. Zudem fehlen Keita Endo, Nico Schlotterbeck (beide Oberschenkelverletzung), Grischa Prömel (muskuläre Probleme) und Anthony Ujah (Knieverletzung).

Marius Bülter ist wegen eines positiven Corona-Tests ins häuslicher Quarantäne. Der Offensivspieler sei jedoch frühzeitig von der Mannschaft getrennt worden, hatte Union mitgeteilt. Weitere Infektionen mit dem Coronavirus in der Mannschaft von Trainer Urs Fischer gebe es nicht.

