Union Berlin: Kruse - und dann? So haben sich die Neuen etabliert

Berlin. Sieben Spiele, zwölf Punkte, Europa-League-Platz fünf – mit einem solchen Höhenflug zu Beginn dieser Saison hat man beim 1. FC Union sicher nicht gerechnet. Grund genug, einen Blick auf die Neuverpflichtungen des Berliner Fußball-Bundesligisten zu werfen. Elf Zugänge präsentierte Union für seine zweite Spielzeit im Oberhaus – so haben sie eingeschlagen.

Max Kruse, der Königstransfer

Sein sportlicher Wert für den Union-Jahrgang 2020/21 ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Kruse hebt das Spiel der Köpenicker auf ein neues, höheres Niveau. Es ist diese Art von Instinkt-Fußballer, die den einstudierten – ebenfalls neuen – fußballerischen Elementen bei Union das entscheidende Charisma verleiht.

Ob Laufwege, Pässe oder vor dem Tor, Kruse sorgt ständig für Unruhe beim Gegner. Das schafft Räume für die Mitspieler. Wenn Trainer Urs Fischer anmerkt, dass der 32-Jährige in Sachen körperliche Fitness „noch ein bisschen Luft nach oben“ hat, dann kann man von dem Stürmer noch einiges erwarten.

Doch auch seine bisherige Bilanz kann sich mehr als sehen lassen: sieben Einsätze, vier Mal in der Startelf, drei Tore, fünf Torvorlagen. Keine Frage, mit Max Kruse ist Unions Manager Oliver Ruhnert ein echter Coup gelungen.

Robin Knoche, der stille Anführer

Das Spektakuläre ist nichts seins, gute Leistungen bringt er dennoch. Robin Knoche hat sich auf Anhieb als Chef der Abwehr etabliert. Unaufgeregt, mit gutem Stellungsspiel und Zweikampfverhalten geht er in der Defensive voran.

Genau wie Kruse bringt Knoche derart viel Bundesliga-Erfahrung mit, die ihn in richtigen Momenten oft die richtigen Entscheidungen treffen lässt. Und unterläuft ihm im Spielaufbau mal ein Fehler, dann bügelt er ihn auch gleich wieder aus. So geschehen beim 3:1 bei der TSG Hoffenheim, als ihm vor dem Strafraum zunächst ein Abspiel misslang, er jedoch kurz darauf kurz vor der Linie retten konnte.

Mit Knoche hat Union den stillen Anführer in der Abwehr, an dessen Seite Spieler wie Marvin Friedrich weiter reifen können. Er ist genau wie Kruse ein echter Gewinn für die Mannschaft.

Andreas Luthe, der Unaufgeregte

Die Frage, ob der Torwart ein Ersatz für den zum FC Augsburg abgewanderten Rafal Gikiewicz sein könne, beantwortet Andreas Luthe mit Leistung. Sowohl in Mönchengladbach (1:1) als auch in Hoffenheim hielt er seine Mannschaft mit guten Paraden im Spiel.

Der Ex-Augsburger ließ sich auch durch den sich erst spät entwickelnden Zweikampf um die Nummer eins mit Loris Karius nicht aus der Ruhe bringen. In den ersten sieben Partien erwies sich Luthe als jener Rückhalt, den eine Mannschaft braucht, um erneut den Klassenerhalt zu schaffen. Und mit jedem guten Spiel festigt er seinen Status als Stammtorwart.

Loris Karius, der Herausforderer

Ihn vom FC Liverpool auszuleihen, hat für Aufsehen gesorgt. Mehr als ein Testspiel-Einsatz gab es für ihn bislang jedoch nicht. Karius kämpft seit seiner Verletzung um die Rückkehr. Einen „Fehltritt“ habe sich der Ex-Mainzer im Training geleistet.

Ein Rückschlag, der den ehrgeizigen Profi sicher noch mehr anspornen wird. Dennoch ist es nicht unwahrscheinlich, dass Trainer Fischer bis zur – wenn auch kurzen – Winterpause wartet, ehe er einen durchaus möglichen Wechsel im Tor vornimmt.

Nico Schlotterbeck, der Entwicklungsfähige

Der Innenverteidiger ist wie sein Bruder Keven in der vergangenen Saison vom SC Freiburg zu Union gekommen, um sich weiterzuentwickeln. Der Auftakt konnte sich auch sehen lassen. Nico Schlotterbeck schoss Union in die zweite Runde des DFB-Pokals und bescherte den Köpenickern in Gladbach den ersten Punkt der Saison.

Zudem zeigte er auch in seinem Kerngeschäft Defensive, dass er ein Gewinn für die Mannschaft sein kann. Seit seinem Muskelfaseriss Anfang Oktober kämpft er aber um die Rückkehr in die Abwehrkette. Die wird angesichts der starken Leistungen des Duos Knoche/Friedrich wohl nur gelingen, wenn Fischer wieder mit Fünfer- statt Viererkette verteidigen lässt.

Joel Pohjanpalo, der Torjäger

Der finnische Nationalspieler, derzeit im Nations-League-Einsatz in Bulgarien und Wales unterwegs, weiß wo das Tor steht. Zwei Tore in fünf Spielen sind zwar noch ausbaufähig, doch Pohjanpalo ist mit Kruse als Halbstürmer dahinter immer gefährlich mit seiner Mischung aus Einsatzbereitschaft und Zielstrebigkeit vor dem Tor.

Cedric Teuchert, der Joker

Dass angesichts der starken Konkurrenz für ihn nur die Jokerrolle bleibt, gefällt dem Ex-Schalker sicher nicht. Doch der Angreifer macht das Beste daraus. Bei seinen zwei Kurzeinsätzen gegen Hoffenheim und Bielefeld erzielte er jeweils ein Tor. Das stärkt bei Trainer Fischer die Gewissheit, mit Teuchert immer noch einen treffsicheren Stürmer in der Hinterhand zu haben, der auch in engen Spielen noch entscheidend sein kann.

Taiwo Awoniyi, der Ungestüme

Der Nigerianer, vom FC Liverpool ausgeliehen, fällt durch seine unkoordiniert wirkende Spielweise auf. Seine guten spielerischen Anlagen gehen dadurch verloren. Sollte Awoniyi seine ungestüme Art nicht ablegen können, wird er über die Rolle des Teilzeitarbeiters wohl kaum hinaus kommen.

Keita Endo, der Flügelflitzer

Schnell, wendig, technisch stark, diese Attribute zeichnen den Japaner aus. Er gibt Unions linker Außenbahn mehr Schwung als in der vergangenen Saison. Doch Endo bleibt auch der Pechvogel bei Union. Seine Oberschenkelverletzung zwingt ihn erneut zu einer Zwangspause. Sein 18-Minuten-Auftritt gegen Bielefeld hat ohne Zweifel Appetit auf mehr gemacht.

Niko Gießelmann, der Kurzarbeiter

Der Linksverteidiger wurde von Absteiger Düsseldorf geholt, um den Konkurrenzkampf anzuheizen. Mehr ist dem Ersatz für Christopher Lenz jedoch noch nicht gelungen, wie sieben Bundesliga-Minuten für Union belegen.

Sebastian Griesbeck, der Ersatzmann

Hinter Christian Gentner, Robert Andrich und Grischa Prömel ist er nur die Nummer vier im defensiven Mittelfeld. Der frühere Heidenheimer wirkt in vielen Situationen immer noch zu hektisch, so als sei die Bundesliga eine Nummer zu groß für ihn. Hat Prömel seine muskulären Probleme überwunden, wird Griesbeck auf die Bank zurückkehren.

