DFB-Pokal: Heimspiel - Union Berlin empfängt Paderborn

Berlin. Das Warten von Union Berlin auf ein Heimspiel im DFB-Pokal ist beendet. Der Berliner Fußball-Bundesligist trifft in der zweiten Runde des diesjährigen Wettbewerbs auf Bundesliga-Absteiger SC Paderborn. Das ergab die Auslosung durch Ex-Nationalspielerin Inka Grings in der ARD-Sportschau. Die Partie findet am 22. oder 23. Dezember in der Alten Försterei statt.

Zuletzt hatten die Köpenicker am 3. Dezember 2013 ein Heimspiel im Pokal bestreiten können. Vor knapp sieben Jahren gab es im damaligen Achtelfinal-Duell zweier Zweitligisten ein 0:3 gegen den 1. FC Kaiserslautern. 21.717 Zuschauer hatten sich seinerzeit in der ausverkauften Alten Försterei eingefunden. Danach musste Union im Pokal 13 Mal in der Fremde antreten. „Wir freuen uns, dass wir endlich mal wieder ein Heimspiel im Pokal bestreiten dürfen. Gerade mit der Historie, die Steffen Baumgart beim 1. FC Union hat, ist das für alle Unioner ein schönes Spiel. Wir treffen jedoch auf einen Gegner, der in dieser Saison ein wichtiges Wort im Aufstiegskampf in die Bundesliga mitsprechen wird und gerade in der Offensive enorme Qualität besitzt. Für uns wird es wichtig sein, alles abzurufen, um auch 2021 noch im Wettbewerb vertreten zu sein“, kommentierte Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball, die Auslosung. Dortmund trifft auf Hertha-Bezwinger Braunschweig Ob Union gegen die Mannschaft von Ex-Union-Profi Steffen Baumgart vor Zuschauern spielen kann, ist jedoch angesichts der Entwicklung in der Coronavirus-Pandemie fraglich. Die Bundesliga-Spiele finden im November ohne Zuschauer statt. Titelverteidiger Bayern München muss zum Zweitligisten Holstein Kiel, Borussia Dortmund reist zu Hertha-Bezwinger Eintracht Braunschweig. Bayer Leverkusen, Pokalfinalist der vergangenen Saison, trifft im Bundesliga-Duell auf Eintracht Frankfurt. Union hatte sich in der ersten Runde mit 1:0 nach Verlängerung beim Karlsruher SC durchgesetzt. Verteidiger Nico Schlotterbeck erzielte das entscheidende Tor. Mehr über Union Berlin lesen Sie hier. Das sind die Ansetzungen der zweiten Pokalrunde: SSV Ulm - Schalke 04 Rot-Weiß Essen - Fortuna Düsseldorf SV 07 Elversberg - Borussia Mönchengladbach SV Wehen Wiesbaden - Jahn Regensburg Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98 1. FC Union - SC Paderborn VfB Stuttgart - SC Freiburg Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt Hannover 96 - Werder Bremen 1. FC Köln - VfL Osnabrück FSV Mainz 05 - VfL Bochum Holstein Kiel - Bayern München FC Augsburg - RB Leipzig TSG Hoffenheim - SpVgg Greuther Fürth VfL Wolfsburg - SV Sandhausen