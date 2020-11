1. FC Union Berlin: Kruse führt Union zum nächsten Sieg

Union schlägt Aufsteiger Bielefeld mit Ex-Trainer Neuhaus 5:0. Kruse ist an vier Toren beteiligt. Doch es gibt auch einen Pechvogel.

Berlin. Union Berlin hat im sechsten Spiel ohne Niederlage in Folge den dritten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer setzte sich mit 5:0 (3:0) gegen Arminia Bielefeld und Ex-Trainer Uwe Neuhaus durch. Max Kruse war beim höchsten Bundesliga-Sieg der Köpenicker an allen vier Toren beteiligt. Mit zwölf Punkten liegt Union vorübergehend auf Champions-League-Platz vier.

Offensivmann Kruse bereitete die Tore durch Keita Endo (3.), Robert Andrich (13.) und Sheraldo Becker (45.+1) zur höchsten Pausenführung für die Berliner in der Bundesliga vor. Beim Strafstoß kurz nach der Pause trat er selbst an und verwandelte eiskalt (52.). Kruse hat damit alle seine 16 Elfmeter in der Bundesliga verwandelt und den Rekord von Hans-Joachim Abel (Bochum, Schalke) aus den 70ern und 80ern eingestellt. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Cedric Teuchert (89.).

Endo muss bei Union Berlin früh raus

Erstmals stand der Japaner Endo in der Startelf der Berliner. Doch nach nur 18 Minuten war für den Flügelflitzer schon wieder Schluss. Endo verletzte sich erneut am rechten Oberschenkel. Der Flügelspieler hatte schon Teile der Vorbereitung und den Saisonstart wegen einer Verletzung an gleicher Stelle verpasst.

Ausführlicher Bericht folgt in Kürze.

