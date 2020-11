1. FC Union Berlin: So wichtig ist Robert Andrich für Union

Berlin. Seine Erfahrungen mit Uwe Neuhaus. Nennen wir sie: durchwachsen. „Am meisten bleibt natürlich der Aufstieg hängen“, erinnert sich Robert Andrich an 2016, als Dynamo Dresden die Rückkehr in die Zweite Liga gelang. Ansonsten spielte der heutige Mittelfeldspieler des 1. FC Union unter dem ehemaligen Union-Trainer bei den Sachsen eine eher untergeordnete Rolle. Beim Berliner Fußball-Bundesligisten sieht das schon anders aus.

Bei Union ist Andrich eine der tragenden Säulen in der Mannschaft von Trainer Urs Fischer. Dies will der 26-Jährige auch beim Duell gegen Neuhaus’ derzeitigen Klub Arminia Bielefeld am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) wieder bestätigen. „Er hatte so ein bisschen seine elf, zwölf Spieler, die haben immer gespielt. Es gab wenig Verletzte oder Gesperrte, und er war erfolgreich, deshalb kann man ihm kein Vorwurf machen“, sagt Andrich.

Der gebürtige Potsdamer hat in den ersten sechs Spielen dieser Saison da angeknüpft, wo er nach seiner Premieren-Saison in der Bundesliga aufgehört hatte. Mehr noch: Der defensive Mittelfeldspieler hat – ähnlich wie die gesamte Mannschaft – einen Schritt nach vorn gemacht, was die fußballerische Entwicklung angeht.

Union Berlin profitiert von Debüt-Saison

Nach Andrichs Ansicht gibt es zwei Gründe dafür: „Wir trauen uns teilweise ein bisschen mehr zu, auch wenn es nicht so großen Freiraum gibt, mal ein bisschen mehr Fußball zu spielen. Das hat schon mit Mut zu tun, auch mit Erfahrung.“ Die ersten 34 Erstliga-Spiele der Klubgeschichte haben sichtlich Spuren bei den Köpenickern hinterlassen. Positive Spuren.

„Jetzt weiß man schon ein bisschen, wie es läuft. Man hat Automatismen drin. Und man versucht sich persönlich, aber auch als Team weiterzuentwickeln. Nur über lange Bälle kannst du nicht kommen“, erklärt Andrich. Das Ergebnis sind fünf Spiele ohne Niederlage in Folge und neun Punkte aus sechs Partien. Oder wie es Teamkollege Christian Gentner nach dem Auswärtssieg gegen die TSG Hoffenheim (3:1) formulierte: „Viele haben uns das nicht zugetraut.“

Union ist aus Erfahrung besser als in der vergangenen Saison. Das trifft selbstredend auch auf Andrich zu, der sein Image als kompromissloser Abräumer mehr und mehr zu mischen versucht mit dem eines Antreibers, der sich ein wenig mehr ins Offensivspiel einschaltet. Andrich hatte in der Vorbereitung angekündigt, etwas mehr Offensive zu wagen. Seinen Worten hat er bislang auch Taten folgen lassen.

Andrich will bei Union Berlin offensiver sein

„Dass ich offensiver als letztes Jahr bin, fällt mir gar nicht so auf“, sagt Andrich. Gleichwohl gibt er zu verstehen, dass er sich nach der Spielzeit 2019/20 schon seine Gedanken gemacht hat über die Art und Weise seines Spielstils.

„Man spricht ja am Ende der Saison mit Leuten, die für einen sportlich relevant sind – sei es der Trainer, meine Eltern oder mein Berater – darüber, was man verbessern kann. Und dann kommt hinzu, dass ich an den offensiven Aktionen noch mehr beteiligt sein soll, vielleicht sogar muss, weil es mein Spiel noch variabler macht.“

Das Resultat lässt sich in der Statistik ablesen. Bereits am fünften Spieltag, beim 1:1 gegen den SC Freiburg, gelang Andrich sein obligatorischer Saisontreffer. In der vergangenen Spielzeit musste er bis zum 30. Spieltag, dem 1:1 bei Schalke 04, auf dieses Erfolgserlebnis warten. Was natürlich nicht bedeuten soll, dass er damit seine Schuldigkeit für die Torjägerliste nun bereits getan hat. „Daran versuche ich zu arbeiten und mich zu verbessern, dass ich häufiger richtige Wege wähle, um nach vorn mitzugehen“, sagt Andrich.

Union Berlin rotiert im zentralen Mittelfeld

Mehr Flexibilität ist ohnehin ein Schlüsselwort bei der Entwicklung der Mannschaft durch Trainer Urs Fischer. Die Eindimensionalität, mit langen Bällen und Nachrücken zu agieren, weicht mehr und mehr fußballerischen Elementen. Das bedeutet vor allem für das zentrale Mittelfeldtrio – beim 3:1 in Hoffenheim waren es Andrich, Christian Gentner und Sebastian Griesbeck – verstärkte Positionswechsel.

„Wir haben eine Grundorganisation, die steht beim Anpfiff“, erläutert Andrich. Danach geht es so weiter, „wie es die Spielsituation ergibt. Es war für uns drei in Hoffenheim gar nicht so wichtig, wer auf welcher Position spielt, die Positionen müssen nur besetzt sein. Da ist ein ständiges Rotieren. Du kannst nicht einfach sagen, ich habe eine Grundformation und die behalte ich bei. Du musst dich dem Spiel schon anpassen.“

Das wird auch gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld ein wenig der Fall sein, ohne das Spiel dabei völlig dem Gegner zu überlassen. Einen Vergleich mit dem diesjährigen Bundesliga-Neuling und dem Union-Team vor einem Jahr lehnt Andrich aber ab. Bielefeld hat ein klares System, was sie immer durchdrücken. Sie spielen es brutal auf Ballbesitz vom Torwart aus, von daher kann man es gar nicht mit uns vergleichen.“

Union Berlin will Alte Försterei nutzen

Eine klare Vorstellung, wie die Partie am Sonnabend verlaufen soll, hat er aber. „Wir spielen zu Hause. Wir haben zwar keine Zuschauer bei uns, aber wir wollen versuchen, das Spiel mit der Aura der Alten Försterei für uns zu entscheiden, egal wer da kommt“, macht Andrich deutlich. Dass er dabei seinen Teil beitragen wird, steht außer Frage.

Mehr über Union Berlin lesen Sie hier.