Nach Max Kruses Polizeibeleidigung: Union Berlin setzt auf Sport

Berlin. Urs Fischer blieb stumm. Statt des Trainers kommentierte Unions Pressesprecher Christian Arbeit den jüngsten Vorfall um Stürmer Max Kruse. „Das hat für uns überhaupt keine Bedeutung“, sagte er knapp, „ich wüsste nicht, was das für eine Rolle spielen sollte.“ Hieß im Klartext: Kruses Verhalten außerhalb des Platzes hat keinerlei Konsequenz für seine Aufstellung im nächsten Bundesligaspiel in der Alten Försterei gegen Arminia Bielefeld (Sonnabend, 15.30 Uhr, Sky).

Während Union den Vorfall so klein wie möglich machte, war die Story im Internet schnell groß geworden. Sommer-Zugang Kruse (32), Ausnahmekicker, Pokerspieler, Party-Freund und fleißiger Social-Media-Nutzer, haftet ja ohnehin der Ruf an, immer für ein Skandälchen gut zu sein. Und am Donnerstag hatte er ein weiteres geliefert.

Stürmer von Union Berlin beleidigt Berliner Polizei

Über Instagram ließ er seinem Ärger über die Berliner Polizei freien Lauf, bezeichnete die Beamten neben einem wutschnaubenden Emoji als „Schweine“ und „asozial“. Hintergrund: Kruse war in der Tempo-30-Zone geblitzt worden und fühlte sich ungerecht behandelt. Für seinen Geschmack hatte die Radarkontrolle zu nah hinter dem Tempo-30-Schild gestanden.

„Ich bin da jetzt auch nicht mit 70 durchgefahren, ja, also nicht übertreiben“, rechtfertigte er sich später in einem Online-Video „ich wurde geblitzt, ungefähr 42, 43, weil, man soll ja auch nicht ruckartig abbremsen, sonst kann einer hinten in einen reinfahren.“ Und drohte, Widerspruch einzulegen: „Also, liebe Polizei Berlin, solltet ihr noch mal überprüfen, ansonsten muss ich da leider gegen vorgehen.“

Der Berliner Experte für Verkehrsrecht Christoph Wuttke rät Kruse, sich dafür einen guten Anwalt zu suchen: „Die Bundesländer haben genau geregelt, wie weit ein Blitzer je nach Situation von Schildern entfernt sein darf. Es gibt zum Beispiel einen großen Unterschied zwischen einer Ortseinfahrt und einem 30er-Schild in der Nähe einer Schule.“ Ein weiteres Verkehrsschild auf dem von Kruse veröffentlichten Foto weist dabei auf eine Kindereinrichtung in unmittelbarer Nähe hin, was der Fußballspieler später auch einräumte.

Droht dem Zugang von Union Berlin eine Strafe?

Problematisch ist darüber hinaus Kruses „Schweine“-Kommentar. Souveräne Öffentlichkeitsarbeit sieht anders aus, von seiner Vorbildfunktion ganz zu schweigen. Die Berliner Polizei überprüfte schon am Donnerstag, ob es sich bei Kruses Post um eine Beleidigung handeln könnte. Darauf stünde eine Geld- oder eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, ist allerdings gering. „Nur eine natürliche Person kann strafrechtlich beleidigt werden, nicht eine Behörde als Ganzes“, so eine Polizeisprecherin nach erster Einschätzung. In einem späteren Video entschuldigte sich Kruse derweil, sollten sich die Beamten „beleidigt gefühlt haben“. Das sei nicht seine Absicht gewesen. „Stark asozial“ habe er zudem zu der Aktion gesagt, „nicht zu der Polizei“, betonte er.

Kruses spielerische Fähigkeiten sind für Union Berlin essenziell

Es ist bekanntermaßen nicht das erste Mal, dass der Stürmer in seiner Freizeit aufgefallen ist. Erst im Oktober sorgte ein Abend in einer Shishabar ohne Corona-Abstand für Gesprächsstoff. In Erinnerung bleiben zudem die Bargeldsumme von 75.000 Euro, die er 2015 in einem Berliner Taxi vergaß, oder seine Geburtstagsparty 2016 in einem Berliner Nachtclub, bei der er einer Reporterin das Mobiltelefon aus der Hand riss.

Und doch: Kruses Qualitäten auf dem Spielfeld sind unbestritten. Gegen Hoffenheim (3:1) ragte er inmitten einer starken Mannschaftsleistung heraus, war der Mann der Partie. „Max Kruse tut unserem Spiel sehr gut, weil er gut Räume besetzt“, sagte Teamkollege Robert Andrich. Geht es um Kruses Können, spricht auch Trainer Fischer gern über seinen prominenten Zugang: „Wir haben die Qualitäten gesehen, die er hat. Es war nie ein Thema, ob er jetzt ein spezieller Spieler außerhalb des Fußballs ist. Im Moment macht er es nicht schlecht.“

