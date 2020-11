1. FC Union Berlin: Wiedersehen ohne Freude

Das mit dem Wiedersehen ist ja gerade in diesen Tagen wieder so eine Sache. Gerade hatte man sich erst an eine neue - wenn auch nur feine – Leichtigkeit im Umgang mit dem unsäglichen Coronavirus gewöhnt, da nimmt die Krise einen neuen Anlauf und verlangt wieder Kontaktbeschränkungen. Selbst dem Profifußball nützt sein von vielen als Sonderrolle bezeichneter Status nichts mehr. Folglich heißt es auch beim 1. FC Union nun: Wiedersehen macht wenig Freude. Das werden die Köpenicker sogar schon recht bald erfahren.

Wohl nirgends als im Sport hat dieser Satz eine größere Daseinsberechtigung: Man sieht sich immer zweimal. Was die Rückkehr von Uwe Neuhaus an seine alte Wirkungsstätte angeht, ist selbst diese Gesetzmäßigkeit längst außer Kraft gesetzt. Der Trainer betritt als Gästecoach nun schon zum vierten Mal die Alte Försterei, jene Stätte, an der er sieben Jahre tätig gewesen ist.

Doch es wird kein „Fußballgott“ von den Rängen geben, auch wenn der inzwischen 60-Jährige es durchaus verdient hätte, obwohl sein Abgang 2014 sicher nicht so verlaufen ist, wie er selbst es sich vorgestellt hatte. Doch wer sich über Union in der Bundesliga freut, und davon soll es ja nicht nur in Berlin einige geben, der kommt an dem Namen Uwe Neuhaus einfach nicht vorbei.

Die Vergleiche, die für die Entwicklung eines Fußballklubs und seiner Mannschaft herhalten müssen, sind ohne Zweifel vielfältig. Meist kommen sie aus der Baubranche, was für die Neuhaus’sche Union-Zeit gerade so richtig passen will. Er legte das Fundament, auf dem Union seinen Erfolg in der Zweiten Liga aufbauen und auch den Sprung in die Bundesliga vorbereiten konnte.

Unter dem gebürtigen Hattinger und früheren Wattenscheider Profi konnten sich die Köpenicker nach ihrer Rückkehr in die Zweite Liga im Jahr 2009 sportlich wie strukturell zu einem Klub entwickeln, der sich in der Profibranche gut zurechtfindet. Das Wiedersehen mit den Union-Verantwortlichen dürfte allein aus diesem Grund schon freundlich sein. Auch wenn ein Händeschütteln oder gar eine Umarmung während der Corona-Krise trotz der Testmöglichkeiten, die dem Fußball zur Verfügung gestellt werden, sicher alles andere als konform mit den Abstandsregeln sind. Schönes Wiedersehen.

Ein Merkmal der Unterhaltungsbranche Profifußball ist aber auch, eventuelle Ressentiments zu überspielen. Solche, wie sie nun mal entstehen, wenn sich Abnutzungserscheinungen zeigen. Nicht selten habe ich Neuhaus als akribischen Arbeiter tituliert. Am Ende wohl ein wenig zu oft, denn in seiner letzten Saison begegnete er dieser Formulierung durchaus mit einem fast schon süffisanten Lächeln.

Der Moment war erreicht, da ihm der fraglos anständige Titel nicht mehr genügte. Neuhaus wollte mehr sein, das große Ziel, das er als aktiver Spieler erreicht hatte, sollte auch seine Trainerlaufbahn krönen: die Bundesliga. Als erfolgsbesessen hatte sich der Westfale bei seiner Vorstellung als Union-Trainer 2007 selbst charakterisiert. Diese Besessenheit, es mit den Köpenickern unbedingt auch ins Oberhaus schaffen zu wollen, stand ihm und damit auch einer weiteren Zusammenarbeit mit den Köpenickern nun im Wege. In seinen letzten Union-Wochen war Neuhaus die Enttäuschung anzumerken. Er wirkte, als sei er um seine Chance gebracht worden, als habe man ihm etwas weggenommen. Und man wurde das Gefühl nicht los, als bräuchte er länger, um sich von diesem persönlichen Rückschlag zu erholen.

Nun gibt es also doch das Wiedersehen zwischen Uwe Neuhaus, dem Bundesliga-Trainer, und jenem Klub, für den er so lange gearbeitet hat wie für keinen anderen. Ein Wiedersehen der besonderen Art wird es sein. Weil Neuhaus geschafft hat, was man ihm mit Union nicht mehr zugetraut hatte. Und Union ohne Neuhaus – sowie einigen fragwürdigen Trainerentscheidungen danach – endlich den Anlauf nehmen konnte, den beide schon für 2014 vorgesehen hatten. Ein Wiedersehen ohne Freude. Danke auch, Coronavirus.