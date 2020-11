1. FC Union Berlin: Kruse hebt das Niveau bei Union

Berlin. Max Kruse ist selten sprachlos. Doch nach dem Sieg von Union Berlin bei der TSG Hoffenheim war einer jener raren Momente, in denen dem 32-Jährigen die Worte fehlten. Wem er denn in der Elfmeterstatistik der Fußball-Bundesliga auf den Fersen sei, wurde Kruse gefragt, nachdem er beim 3:1 seinen 15. Elfmeter im Oberhaus geschossen und verwandelt hatte.

„Ich habe die Liste mal gesehen, kann ihnen den Namen jedoch nicht sagen“, gestand Kruse am DAZN-Mikrofon. Dem Angreifer lag näher, einen kleinen Einblick ins Innenleben der Köpenicker zu gewähren. „Wir sind froh, dass wir gewonnen haben“, sagte der Profi also.

Dass er neben seinem zweiten Saisontreffer auch noch die beiden anderen Tore der Köpenicker vorbereitet hatte, offenbarte zweierlei. Zum einen war Kruse damit Mann des Spiels, zum anderen wurde nicht nur in diesen Szenen deutlich, wie sehr Kruse den Kader von Trainer Urs Fischer spielerisch voranbringt.

Kruse, der Vollstrecker von Union Berlin

Immer wieder ist von fehlender Effektivität vor des Gegners Tor die Rede, von fehlender Kaltschnäuzigkeit, wenn die Spiele noch einmal analysiert werden. Kruse zeigte vom Elfmeterpunkt seine ganze Abgezocktheit, seine Ruhe bei der Ausführung, seine Gewissheit, dass der Ball auch im Tor landen wird.

Sicher kann man die Erfahrung von inzwischen 256 Bundesliga-Einsätzen nicht im Training erlernen. Die Qualität für einen sicheren Torschuss vom ominösen Punkt hingegen schon. „Ich bin der, der die Elfmeter schießt. Ich will sie reinmachen. Wahrscheinlich bin ich dann der, der auch den nächsten schießt“, erklärte Kruse.

Eventuellen Druck überspielt er einfach. So hinterließ die Information, dass Hans-Joachim-Abel in den 1970er-Jahren und 1980er-Jahren für Bochum und Schalke alle seine 16 Elfmeter verwandelte, nur ein Lächeln bei ihm: „Jetzt muss ich den nächsten Elfmeter auch noch reinmachen, um den Rekord einzustellen.“ So wie er Hoffenheims Torwart Oliver Baumann verlud, um dann platziert in die andere Ecke einzuschieben, wird er auch erste Wahl bei Strafstößen bleiben.

Kruse, der Raumdeuter von Union Berlin

Keine Frage, Union hat gegen den Europa-League-Teilnehmer einen recht erwachsenen Auftritt hingelegt. Soll heißen: Vieles von dem, was man sich in der Vorbereitung bezüglich Ballbesitz erarbeitet hat, konnte im Kraichgau abgerufen werden. Vor allem in der ersten Halbzeit gelang es dem Fischer-Team immer wieder, sich über neun, zehn Anspielstationen nach vorn zu schieben.

Nach der Pause, vor allem nach dem Platzverweis vor den Hoffenheimer Robert Skov nach knapp einer Stunde, „haben wir uns schwergetan“, wie Trainer Fischer monierte. Ordnung und Kompaktheit entsprachen dann nicht immer seinen Vorstellungen. Doch wenn es Entlastung gab, ging es meist über Kruse.

Schon in der ersten Halbzeit wusste er freie Räume instinktiv zu nutzen, sei es durch Laufwege oder schnelle Pässe auf seine Mitspieler. So bescherte er zum Beispiel dem defensiven Mittelfeldspieler Sebastian Griesbeck eine Riesentorchance. Der Kopfball fand sein Ziel nicht, Lob gab es von Griesbeck für den Vorlagengeber dennoch: „Er hat brutale Erfahrung und bringt Ruhe rein.“

So „trödelte“ Kruse vor dem zweiten Union-Tor in den Strafraum, entzog sich damit der Aufmerksamkeit seiner Gegenspieler und konnte im entscheidenden Moment den freien Raum im TSG-Strafraum nutzen, um den Ball quer vor das Tor auf Joel Pohjanpalo zu passen. Von Kruses Instinkt kann der Rest der Mannschaft ohne Zweifel lernen.

Kruse, der Teamplayer von Union Berlin

„Ich glaube, er alleine macht den Unterschied nicht. Er braucht auch seine Mitspieler, um den Unterschied zu machen“, wollte Trainer Fischer natürlich auch den Matchwinner nicht zu sehr hervorheben. Doch auch der Schweizer musste zugeben: „Natürlich hat man beim 2:1 und 3:1 die Qualität von Max gesehen.“

Kruses Handeln vor dem dritten Union-Tor war ein Paradebeispiel für einen gut ausgeführten Konter. Wenige Meter hinter der Mittellinie holte Kruse Schwung, um nach dem weiten Befreiungsschlag von Marius Bülter mit Tempo in die völlig verwaiste Hoffenheimer Hälfte zu sprinten. Und schon nach den ersten Metern ging sein Blick immer wieder zur Seite, zu einem möglichen Nebenmann, den er in Cedric Teuchert auch fand.

Uneigennützig legte er den Ball quer zu seinem Mitspieler, der vollendete. „Wenn ich selbst schieße, dann ist er zu 99 Prozent drin. Wenn ich rüberlege, sind es 100 Prozent“, erklärte Kruse, wohl wissend: „Wenn ich ihn nicht mache, dann bin ich der Depp der Nation.“

Dass Kruse wie schon zuvor gegen Freiburg (1:1) über die komplette Distanz spielte, soll nicht unerwähnt bleiben. Trainer Fischer ließ den Ex-Nationalspieler bewusst auf dem Feld: „Er musste über 90 Minuten gehen, das hilft ihm auf dem Weg zurück.“ Kruses Fitness sei nämlich „noch nicht ganz da, wo wir wollen“. Angesichts der Leistung gegen Hoffenheim klingt das fast schon wie eine Drohung an die Konkurrenz.

