1. FC Union Berlin: Union reist mit Hoffnung nach Hoffenheim

Berlin. Die Herausforderung, die auf den 1. FC Union am Montagabend (20.30 Uhr, DAZN) wartet, könnte kaum größer sein. „Am Schluss“, sagte Urs Fischer, der Trainer des Berliner Fußball-Bundesligisten, ist es eine Aufgabe.“ Und der Schweizer wartete nicht lange, ehe er hinzufügte: „Eine Aufgabe, der wir uns stellen werden müssen.“

Die Formulierung des Coaches offenbart, welch hohe Hürde die Köpenicker bei der TSG Hoffenheim zu überspringen haben. Denn auch wenn die Kraichgauer mit zwei Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen für ihre Verhältnisse eher mäßig in die Saison gekommen sind, wartet auf Union eines der spielerisch stärksten Teams der Liga – und das einzige, das in diesem Kalenderjahr den FC Bayern hat schlagen können.

Erst am vergangenen Donnerstag, beim 4:1 in der Europa League beim belgischen Klub KAA Gent, offenbarte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß erneut, was sie zu leisten vermag. „Das Europa-League-Spiel hat gezeigt, dass die Mannschaft über viele Qualitäten verfügt“, analysierte Fischer den Gegner, wohl wissend: „Wir müssen sehr viele richtige Entscheidungen treffen, kompakt sein, ihnen nicht zu viel Raum zugestehen, sei es in der Mittelzone oder hinter unserer letzten Kette.“

Union Berlin entwickelt sich weiter

Es sind die vergangenen Wochen, die die Mannschaft hoffen lassen können, dass es nicht ein ähnliches Debakel gibt wie beim bislang letzten Auftritt in Sinsheim. Am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison setzte es ein 0:4. Der damalige Torwart Moritz Nicolas (inzwischen beim Zweitligisten VfL Osnabrück) erwischte einen rabenschwarzen Tag, immerhin war der Klassenerhalt zu diesem Zeitpunkt bereits gesichert.

Seit jenem Nachmittag im Juni haben die Köpenicker den Weg der spielerischen Weiterentwicklung eingeschlagen. Erste gute Ansätze gab es nicht nur beim bislang einzigen Saisonsieg gegen Mainz (4:0), sondern auch bei den Unentschieden auf Schalke und gegen Freiburg (jeweils 1:1) zu sehen. In beiden Partien war Union über weite Strecken mindestens gleichwertig.

Union Berlin muss mutig bleiben

So schöpft auch Fischer in dem, was seine Mannschaft seit den Vorbereitungswochen inzwischen umzusetzen vermag, durchaus Hoffnung auf etwas Zählbares aus dem Kraichgau. Der Union-Trainer nennt „unsere Organisation“ und „unsere Kompaktheit“, die seinen Spielern „auch ein gewisses Vertrauen“ gibt. Doch da ist noch mehr.

„Auch die Entscheidungen, sich spielerische Lösungen zuzutrauen und auch zu finden“, so Fischer, waren zuletzt immer öfter richtig. „Diesen Mut, den wir gezeigt haben, beizubehalten, sich auch mal aus Druckphasen, wo du dem Ball eher hinterherläufst, zu befreien und den Ball eben nicht gleich wieder hergibst, wenn du ihn erobert hast“ – all dies unterstreicht, dass Fischer mit seiner Mannschaft auf dem richtigen Weg ist.

Zumal Union bereits am zweiten Spieltag beim 1:1 bei Borussia Mönchengladbach gegen einen Champions-League-Teilnehmer gezeigt hat, mehr als nur mithalten zu können. „Das hat auch mit dem Beginn des Spiels zu tun“, sagte Fischer, „es war nicht so, dass Gladbach uns überrannt hat, wir hatten sofort Zugriff auf das Spiel. Das gilt es, erneut hinzubekommen.“

