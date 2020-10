1. FC Union Berlin und die Suche nach vier verlorenen Punkten

Berlin. Es könnte ziemlich rosig aussehen. Platz vier, das klingt in den Sphären des 1. FC Union wie aus einer anderen Galaxie. So unerreichbar wie es scheint, ist dieser Tabellenplatz aber gar nicht. Hätte der Fußball-Bundesligist aus Köpenick in den vergangenen beiden Partien den Lohn eingestrichen, den er verdient gehabt hätte, würden da jetzt zehn Punkte und eben Rang vier zu Buche stehen.

Konjunktiv hat allerdings noch keinem Verein den Klassenerhalt gesichert. Und deshalb sind es nach dem 1:1 gegen den SC Freiburg vom Sonnabend und dem 1:1 gegen Schalke aus der Vorwoche nun sechs Punkte und Platz neun. Union ist damit zwar in seiner erst jungen Bundesliga-Historie zum ersten Mal seit vier Spielen ungeschlagen. Aber: „Der eine oder andere Punkt fehlt uns auf dem Konto“, sagt Trainer Urs Fischer. Bleibt also die Frage: Wo sind die vier Zähler abgeblieben?

22 Torschüsse sind für Union Berlin ein Klubrekord

Union war sowohl in Gelsenkirchen als auch gegen Freiburg die bessere Mannschaft. Gegen die Breisgauer war die Überlegenheit teils so drückend, dass SC-Trainer Christian Streich am Ende zugeben musste: „Wenn jemand hätte gewinnen sollen an diesem Tag, dann wäre es eher Union gewesen als wir.“ Aber da war er wieder, der Konjunktiv.

Streichs Pendant auf Union-Seite versuchte den Punktgewinn, der sich am Ende eher wie eine Niederlage angefühlt haben dürfte, mit einer einfachen Sportler-Weisheit zu erklären. „Nur wenn du Leistung bringst, kannst du auch gewinnen“, sagte Trainer Fischer. Damit hat der Schweizer sicher recht, ein Patentrezept für den Erfolg ist das aber noch lange nicht. Das hat Union bewiesen.

22 Mal schossen die Köpenicker am Sonnabend auf das gegnerische Tor – übrigens ein klubeigener Rekord in der Bundesliga – , kreierten von der ersten Minute an diverse Chancen, ließen den Gegner nicht ins Pressing kommen und lieferten ein ansehnliches Fußballspiel. Die Leistung stimmte also, der Lohn nicht. Der Grund? „Wir hätten noch ruhiger im Torabschluss sein müssen, waren manchmal zu überhastet“, analysierte Innenverteidiger Marvin Friedrich.

Union Berlin muss eine neue Rolle annehmen

Die Offensive, so munter sie auch war, wirkte manchmal nervös, manchmal überrascht. Dass die Mannschaft zu so vielen Chancen kam, kaum Gegenwehr erhielt, ist ungewohnt. Eine Situation, die neu ist für den Klub im zweiten Bundesligajahr. Die Berliner sind nicht mehr der Aufsteiger, der ab und an mal für eine Überraschung gut ist. Der den Gegner das Spiel machen lässt und auf seine Chancen lauert.

Stattdessen gilt es jetzt, den aktiveren Part zu übernehmen, sich in der Rolle des Spielgestalters noch besser zurechtzufinden – sowohl auswärts (wie auf Schalke) als auch in der heimischen Försterei. Dazu gehört mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, mehr Selbstvertrauen in die eigene Leistung – immer in dem Wissen, dass die soeben vergebene Chance nicht die letzte sein muss.

Union Berlin lässt sich vom Gegentor nicht verunsichern

Dass Union auf einem guten Weg ist, die veränderte Machtordnung zu verinnerlichen, zeigen zwei Minuten. Wie aus dem Nichts hatte Freiburg in der 34. Minute durch Vincenzo Grifo den ersten Torschuss direkt zur Führung genutzt. Union verlor weder den Faden, noch ließen sich die Hausherren davon verunsichern. Der Kopf blieb oben, es ging einfach weiter Richtung Gäste-Tor. 111 Sekunden später zappelte der Ball dann dank eines abgefälschten Schusses von Robert Andrich im Netz (36.).

„Total wichtig“ sei das gewesen, sagte der Torschütze hinterher. Andrich hatte auf dem Weg zum 1:1 einen Querpass von Max Kruse weiterverarbeitet. Der Sommer-Zugang hat sich in Unions Offensive schon recht gut eingelebt, war auch gegen Freiburg ständiger Unruheherd und Antreiber. Dass die Berliner neben Christian Gentner (35), Stabilisator im defensiven Mittelfeld, nun auch im Angriff auf eine gehörige Portion Bundesliga-Erfahrung setzen können, tut dem Reifeprozess der Mannschaft gut.

Im November geht es für Union Berlin gegen direkte Abstiegs-Konkurrenten

Und noch etwas macht Mut, dass nach der nächsten starken Leistung nicht nur der Trostpreis eingestrichen wird. Joel Pohjanpalo, Ende September von Bayer Leverkusen ausgeliehen, durfte schon auf Schalke von Beginn an ran, blieb aber blass und konnte sich nicht wirklich mit torgefährlichen Szenen hervortun. Gegen Freiburg brachten seine diversen Torschüsse mit den unterschiedlichsten Extremitäten und aus den verschiedensten Positionen zwar auch nichts Zählbares ein. Der Finne wirkte aber schon deutlich integrierter in die Unioner Offensive als noch vor einer Woche.

Der Trend stimmt also, Grund zur Panik besteht trotz der vergebenen Punkte natürlich nicht. Die Saison ist jung, die Abstiegszone noch ein Stückchen entfernt. Damit das so bleibt, heißt es in den kommenden Partien: punkten. Nach dem Auswärtsspiel am Montag. 2. November in Hoffenheim (20.30 Uhr) warten mit Bielefeld und Köln direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Zwei Siege – und die Lage in Köpenick könnte durchaus ganz rosig aussehen.

Mehr über den 1. FC Union lesen Sie hier.