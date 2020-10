Was der 1. FC Union Berlin vom SC Freiburg lernen kann

Berlin. Jahre sind es, die der 1. FC Union von seinem Gegner am Sonnabend, dem SC Freiburg, entfernt ist. Was Berlins Trainer Urs Fischer am Donnerstag damit meinte, war zwar eigentlich auf die Erfahrung der beiden Klubs in der Fußball-Bundesliga bezogen. Genauso spielen diese Jahre aber auch beim Thema Nachwuchsförderung eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Denn wenn die Breisgauer am Sonnabend im Stadion An der Alten Försterei zu Gast sind (15.30 Uhr, Sky), werden sie acht Spieler aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum in ihrem Profi-Kader mit dabei haben. Darunter Namen wie der des Führungsspielers Christian Günther (27), der immerhin einen Marktwert von neun Millionen Euro vorzuweisen hat.

Unions Mannschaft wird mit Ersatz-Torhüter Lennart Moser (20) und Stürmer Tim Maciejewski (19) hingegen von zwei Eigengewächsen geziert, die in der Bundesliga jeweils noch auf keine einzige Einsatzminute gekommen sind.

Union Berlin setzt eher auf Leihspieler als auf Eigengewächse

In der Branche wird fast schon reflexartig die gute Nachwuchsarbeit des SC Freiburg überschwänglich gelobt. Aber sicher auch nicht zu Unrecht.

Die Breisgauer verstehen es seit Jahren, Talente zu erkennen, in einem stabilen Umfeld zu entwickeln und dann individuell aufzubauen. Und davon sowohl sportlich als auch finanziell zu profitieren. Vor dieser Saison verkaufte der SC etwa Luca Waldschmidt für 15 Millionen Euro an Benfica Lissabon, Robin Koch für 13 Millionen an Leeds United und Torwart Alexander Schwolow für sieben Millionen an Unions Stadtkonkurrenten Hertha BSC.

Allerdings hat Freiburg auch Saison für Saison Schwierigkeiten, die freigewordenen Plätze danach wieder mit qualitativ gleichwertigen Spielern zu besetzen.

Dass das Freiburger Modell in der Liga trotzdem eine hohe Strahlkraft besitzt, bestätigte zuletzt Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert. Auf die Frage, warum die Köpenicker in dieser Spielzeit verstärkt auf das Modell der Ausleihe wie etwa im Falle von Max Kruse und Loris Karius setzten, antwortete er unter anderem: „Wir haben noch nicht den Nachwuchs, der uns wie beim SC Freiburg jedes Jahr zwei oder drei Spieler liefert, die wir direkt reinwerfen können.“

Union Berlin brauchte schnell erfahrene Spieler

Selbstverständlich hat der 1. FC Union auch eine ganz andere Ausgangslage als die Breisgauer. Das sind die Jahre, die Fischer meint. Der Klub spielt erst sein zweites Jahr in der Bundesliga. Um an den Klassenerhalt der Vorsaison anzuknüpfen, setzt er vor allem auf erfahrene Spieler, die sofort volle Leistung auf das Feld bringen können und konnten. Zugänge wie Kruse (32) und Robin Knoche (28) oder in der vergangenen Saison Christian Gentner (35) und Neven Subotić (31).

Es tut sich in Köpenick deshalb auch nur schleppend etwas an der Basis. Moser, der es momentan im Doppel-Konkurrenzkampf mit Karius und Andreas Luthe doppelt schwer hat, konnte zuletzt zumindest erstmals internationale Erfahrung und Praxis bei Cercle Brügge sammeln. Moser war dorthin zur Rückrunde der vergangene Saison ausgeliehen worden.

Maciejewski hingegen kam zwar im Test daheim gegen Hannover (4:1) in der Länderspielpause und beim Pokalauftritt in Karlsruhe (0:1) zum Einsatz, braucht laut Trainer Fischer aber noch „Angewöhnungszeit“. „Er erzielt Fortschritte“, so der Schweizer weiter, „er macht das sehr gut.“

Aus den U-Teams von Union Berlin kommen Signale

Natürlich ist der 1. FC Union auch im Bereich der Nachwuchsarbeit in der Vergangenheit nicht ganz ohne Erfolgsgeschichten. Immerhin verhalf die gute Ausbildung in Köpenick beispielsweise den Ex-Nationalspielern Robert Huth (von 1998 bis 2000 Unioner) und Marko Rehmer (im Trikot der „Eisernen“ von 1990-1996) zum Sprung in den Profi-Fußball.

Auch aus den heutigen Jugendmannschaften (U17 und U19) der „Eisernen“, beide in der Bundesliga beheimatet, kommen positive Signale. So haben laut Fischer in den letzten 14 Tagen Fabio Schneider (18) und Mathis Bruns (16) gemeinsam mit dem Kader trainiert, „weil keine Schule war“. Bruns, U17-Spieler mit Teileinsätzen in der U19-Mannschaft, ersetzte dabei den verletzten Nico Schlotterbeck.

„Die Jungs haben das toll gemacht“, kommentierte Fischer den Einsatz, „wenn wir das Gefühl haben, dass sie so weit sind, werden sie ihre Möglichkeiten bekommen.“

Mit Max Kruse spielt ein Ex-Freiburger bei Union Berlin

Bis es so weit ist, wird der 1. FC Union aber wohl weiterhin auf Routiniers wie den Ausnahmespieler Max Kruse setzen und setzen müssen. Doch auch der hat schon von der Freiburger Schule profitiert, blühte er doch bekanntlich ab 2012 als junger Spieler im fernen Freiburg unter Trainer Christian Streich auf. In seiner einzigen Saison bei den Breisgauern nach seinem Wechsel vom Zweitligisten St. Pauli empfahl sich Kruse dann auch gleich mit elf Toren in 24 Spielen für Höheres.

„Er kann jeder Mannschaft helfen mit seiner fußballerischen Intelligenz, mit seinem linken Fuß. Das ist eine Aufgabe für uns“, sagte Christian Streich am Donnerstag über seinen extrovertierten früheren Spieler. Und glaubt zugleich, dass der sich an der noch nachwuchsarmen Spree ziemlich wohl fühlt: „Der Max lebt dann doch lieber in einer Metropole wie Berlin als im bürgerlichen Freiburg, wenn Sie wissen was ich meine.“

