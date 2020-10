1. FC Union Berlin: Loris Karius beim nächsten Spiel wohl nicht im Tor

Berlin. Lange im Vorfeld schon hatte man sich auf das Duell der Brüder Nico und Keven Schlotterbeck im Bundesligaspiel von Union Berlin gegen SC Freiburg am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) gefreut. Doch dann war bekannt geworden, dass der jüngere der beiden Schlotterbecks, Unions Nico, die Partie im Stadion an der Alten Försterei wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel verpassen wird.

Schlotterbeck und der schon länger verletzte Anthony Ujah sind aber nicht die einzigen Köpenicker, die aufgrund von Blessuren um ihren Einsatz am fünften Spieltag der Bundesliga gebracht werden könnten.

Wie Trainer Urs Fischer am Donnerstag mitteilte, kämpfen auch Torhüter-Zugang Loris Karius, Keeper Jakob Busk und Mittelfeldspieler Grischa Prömel mit Verletzungen, die sie sich im Training zugezogen haben. Über die genaue Art dieser Verletzungen schwieg sich der Schweizer jedoch aus.

Karius verletzt sich im Training von Union Berlin

„Das ist im Training entstanden. Da geht es um Fehltritte“, sagte er nur und versicherte gleichzeitig, dass es sich nicht um einen krankheitsbedingten Ausfall handelt, „es geht um muskuläre Dinge.“ So musste Prömel laut Fischer bereits zwei Tage lang individuell trainieren und konnte nicht mit dem Rest der Mannschaft kicken.

Für Karius bedeutet das, dass er wohl auch diesmal nicht zu seinem ersten Bundesligaeinsatz für Union kommt. Die Liverpool-Leihe verletzte sich laut Fischer am Mittwoch. Mit Busk hat es derweil auch einen weiterer Torhüter der Köpenicker erwischt. Daher wird am Sonnabend aller Wahrscheinlichkeit nach erneut Andreas Luthe in seinem fünften Spiel in Folge im Tor stehen.

Ganz sicher ist das aber noch nicht. „Ich möchte da erst abwarten, was die Befunde sind“, so Fischer.

