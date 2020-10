Berlin. Zwei Tage nach dem Ende der Sommer-Transferperiode hat Oliver Ruhnert, der Geschäftsführer Profifußball bei Union Berlin, klar zu verstehen gegeben, dass der Kampf um die Nummer eins im Tor völlig offen sei. Zugleich verdeutlichte er die Schwierigkeiten, jemanden wie Loris Karius zu verpflichten.

„Liverpool hat nicht gesagt, er muss bei uns auch spielen“, sagte Ruhnert am Mittwoch, „ich würde das als Verantwortlicher auch nie befürworten, so etwas zu sagen. Beim ihm ist die Situation die, dass er, wenn er in Liverpool geblieben wäre, nicht Nummer eins gewesen wäre. Hier hat er die Aussicht, um die Nummer eins zu kämpfen.“

Karius und Andreas Luthe, der die ersten drei Spiele dieser Bundesliga-Saison bestritten hat, haben die besten Aussichten auf den Stammplatz zwischen den Pfosten. Mit Lennart Moser und Jakob Busk hat Union noch zwei weitere Torhüter im Kader, die sich höchstwahrscheinlich jedoch mit der Tribüne zufrieden geben müssen.

Ruhnert ist zufrieden mit dem Zugängen bei Union Berlin

Zugleich verteidigte Ruhnert das Geschäftsmodell der Ausleihe, auch und erst recht im Fall Karius. „Wenn man sich Union und den FC Liverpool anschaut, dann kann man sich in etwa vorstellen, wie weit beide Vereine voneinander entfernt sind. Klar kann ich eine Kaufoption von Liverpool in den Vertrag schreiben lassen, aber dann muss ich den Verein verkaufen, um diese Option dann auch zu erfüllen.“

Insgesamt zeigte sich der Union-Manager zufrieden mit den insgesamt elf Zugängen für diese Spielzeit. „Ich glaube, unter den gegebenen Umständen ist es das, was wir als Klub maximal darstellen konnten. Ob es erfolgreich ist, wird man erst in der Zukunft beurteilen können.“

Ausführlicher Bericht folgt in Kürze.

Mehr über Union Berlin lesen Sie hier.