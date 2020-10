1. FC Union Berlin: Union trennt sich von Mees

Berlin. Wohl kaum ein Bundesligist ist derart aktiv auf dem Transfermarkt gewesen wie Union. Dass die Berliner auch am letzten Tag der Transferperiode mitmischen wollen, erscheint nur logisch. Doch nachdem Union in den vergangenen Wochen gleich elf neue Spieler für die Saison 2020/21 verpflichtet hat, geht es nun in die andere Richtung.

So verlässt Joshua Mees die Berliner nach zwei Jahren und schließt sich dem Zweitliga-Spitzenreiter Holstein Kiel an. „Es war Joshuas Wunsch, mehr Spielpraxis bekommen zu können. Aufgrund der Konkurrenzsituation in unserem Kader haben wir diesem Anliegen entsprochen. Wir verlieren Josh sehr ungern, da er sich trotz diverser Verletzungen immer wieder zurückgekämpft hat und fester Bestandteil unseres Kaders in den letzten beiden erfolgreichen Spielzeiten war“, sagte Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball. Mees spielte 42 Mal für Union Berlin Insgesamt 42 Pflichtspiele in Bundesliga, zweiter Liga und im DFB-Pokal bestritt Mees für Union, dabei schoss er acht Tore. nach dem Aufstieg in die Bundesliga kam er über den Status des Einwechselspielers jedoch nicht mehr hinaus. Zumal die Konkurrenz auf der linken Außenbahn durch die Leihe des Japaners Keita Endo noch zugenommen hat. Ausführlicher Bericht folgt. Mehr über Union Berlin lesen Sie hier.