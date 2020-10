1. FC Union Berlin: Auf Union wartet eine Reise ins Ungewisse

Berlin. Dass das Duell in der Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Union und Mainz 05 am dritten Spieltag gleich ein derart spezielles werden würde, das hatten sicher die wenigsten erwartet. Und doch sind die 90 Minuten am Freitagabend (20.30 Uhr, DAZN) in der Alten Försterei für beide Mannschaften vor allem eines: eine Reise ins Ungewisse.

Wenn Urs Fischer, Unions Trainer, zu verstehen gibt: „Wir werden nicht ganz genau wissen, was auf uns zukommt“, dann gilt das auch für die Rheinhessen. Denn trotz der beiden ersten Spiele in dieser Saison gegen den FC Augsburg (1:3) und bei Borussia Mönchengladbach (1:1) darf man sich schon die Frage stellen: Wer spielt denn nun bei Union eigentlich?

Keine Frage, die letzten drei Verpflichtungen geben Fischer viele Möglichkeiten an die Hand, seine Startelf umzubauen. So hat der Schweizer die Wahl, ob er Taiwo Awoniyi, vor zwei Wochen vom FC Liverpool ausgeliehen, als Sturmspitze in die Anfangsformation stellt, oder vielleicht doch schon Joel Pohjanpalo, den Union am Mittwoch per Leihvertrag von Bayer Leverkusen nach Köpenick geholt hatte.

Union Berlin hat jetzt personelle Optionen

Und im Tor? Mit der spektakulären Verpflichtung von Loris Karius, ebenso wie Awoniyi bis Saisonende vom englischen Meister ausgeliehen, stellt sich schon vor dem Mainz-Spiel die Frage, ob es bei Union eine in den vergangenen zwei Jahren völlig ausgeschlossene Torwart-Rotation geben wird.

Trainer Fischer hatte ein Debüt von Karius im Union-Trikot bereits gegen die Mainzer offengehalten. Wahrscheinlicher ist jedoch die Variante, dass Andreas Luthe seinen dritten Einsatz für die Berliner bekommt und danach in der zweiwöchigen Länderspielpause die Karten im Kampf um die Nummer eins neu gemischt werden – zumindest offiziell, denn es ist nicht davon auszugehen, dass Karius für den Platz auf der Ersatzbank geholt wurde.

Darüber hinaus ist Keita Endo wieder fit und damit auch eine Option für die linke Außenbahn, auf der in den ersten zwei Spielen Marius Bülter agierte. Der Offensivmann kann jedoch auch auf der rechten Seite seine Wucht entwickeln, eine Variante, die in der Vorbereitung einige Male getestet wurde. Die Frage, die es dann zu lösen gilt, lautet: Wohin mit Sheraldo Becker?

Mainz reist nach Chaoswoche zu Union Berlin

Mit Blick auf den Gegner sagte Fischer: „Ein angeschossenes Tier ist meistens gefährlicher. Die Zeit ist aber auch nicht ausreichend, um allzu viel zu ändern. Wir müssen schauen, dass wir nicht überrascht werden.“ Denn was in den vergangenen zwei Wochen bei den Mainzern passiert ist, reicht sonst oft für eine komplette Halbserie. Mindestens.

Am Montag vergangener Woche war Adam Szalai aus sportlichen Gründen, so die offizielle Version, vom damaligen Trainer Achim Beierlorzer aussortiert worden. Die Mannschaft trat daraufhin in einen Trainingsstreik, lieferte danach eine desaströse Vorstellung gegen Aufsteiger VfB Stuttgart ab (1:4).

Als Folge dieser Chaoswoche wurde Coach Beierlorzer am Montag entlassen, der bisherige Assistent Jan-Moritz Lichte übernahm die Mannschaft als Interimscoach. Szalai hat derweil den Gang vor das Arbeitsgericht angekündigt, um auf Rückkehr ins Profi-Training zu klagen. Die Mainzer sind nun bemüht, eine außergerichtliche Einigung zu erzielen.

Union Berlin ist vom Sieg überzeugt

Inwiefern diese Unruhe die Spieler noch belastet, wird sich erst am Freitagabend in der Alten Försterei zeigen. „Ich erwarte ein aggressives Mainz, das etwas gutmachen will. Sie haben Spieler, die in hoher Geschwindigkeit in Eins-gegen-eins-Situationen gehen“, analysierte Fischer den Gegner. Wohl wissend, dass drei, vier Tage für einen Trainer viel zu wenig sind, um Grundlegendes zu ändern.

So festigt sich bei Union die Hoffnung, dass ähnlich wie in der vergangenen Saison nach einer enttäuschenden Heimniederlage und dem auswärts geholten ersten Punkt der Saison der erste Sieg der Spielzeit folgt. „Weil wir zu Hause spielen und auch auf die Unterstützung unserer Fans zählen dürfen“, sagte Fischer, die rund 4500 Zuschauer in der Alten Försterei im Hinterkopf: „Und weil wir auch überzeugt sind, dass wir das Spiel gewinnen werden.“

Fischer zieht seine Zuversicht aus dem Auftritt in Gladbach. „Das hat Selbstvertrauen gegeben. Auch die Gewissheit, dass du selbst in Gladbach etwas mitnehmen kannst, wenn du 0:1 hinten liegst“, erklärte der Union-Trainer. Klingt zumindest so, als wären die Köpenicker bestens gerüstet für ihre Reise ins Ungewisse.

