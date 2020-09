1. FC Union Berlin: Auf Union wartet ein enormer Balanceakt

Union muss in Mönchengladbach vor allem den Ausfall von Christian Gentner kompensieren. Auf diese Spieler kommt es jetzt an.

Berlin. Wann immer man mit Spielern oder dem Trainer des 1. FC Union in den vergangenen Tagen gesprochen hat, ein Begriff war nie zu überhören: das Gleichgewicht. Der Saisonstart gegen den FC Augsburg (1:3) hat gezeigt, dass der Fußball-Bundesligist diese Balance in seinem Spiel noch nicht gefunden hat. Wenn nun vor der hohen Auswärtshürde Borussia Mönchengladbach am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) mit Christian Genter auch noch jener Spieler ausfällt, der wie kein anderer in der Mannschaft für mehr Gleichgewicht auf dem Platz sorgen kann, wird die Angelegenheit sicher nicht leichter.