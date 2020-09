Union kann mit Taiwo Awoniyi auf einen neuen Stürmer setzen. Schon in Mönchengladbach kann der Nigerianer debütieren.

Berlin. Zwei Tage vor dem zweiten Saison-Spiel in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) hat Trainer Urs Fischer eine Veränderung der Startelf in Aussicht gestellt. Eine tragende Rolle könnte dabei der neue Stürmer spielen.