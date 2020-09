Christian Gentner wird Union Berlin in einige Wochen fehlen

Berlin. Es ist ein herber Verlust. Union Berlin muss vorerst ohne Christian Gentner auskommen. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, wird der Mittelfeld-Routinier den Köpenickern in den kommenden Wochen fehlen. Der 35-Jährige hatte sich am Sonnabend im Spiel gegen den FC Augsburg ohne gegnerische Einwirkung an der Wade verletzt und war nach 25 Minuten vom Platz gehumpelt.

Neben Gentner fehlen Union gerade auch Stürmer Anthony Ujah (anhaltende Kniebeschwerden) und Zugang Keita Endo (Oberschenkelblessur). Über die genaue Verletzung von Gentner machte Union keine Angaben. Wie lang der defensive Mittelfeldmann ausfällt, ist also reine Spekulation. Ebenso wie die zukünftigen Aktivitäten der Berliner auf dem Transfermarkt. Laut „Bild“ sollen Jamilu Collins vom Erstliga-Absteiger SC Paderborn sowie Kevin Behrens vom SV Sandhausen auf Unions Wunschliste stehen.

Union will Collins ausleihen, Paderborn nur verkaufen

Union wolle den 26-jährigen nigerianischen Linksverteidiger Collins ausleihen, doch Paderborn schwebt ein Verkauf mit einer Summe von mindestens einer Million Euro vor. Über Behrens, 29 Jahre alter Stürmer, sollen die Verantwortlichen aus Köpenick bisher nur Erkundigungen eingezogen haben.

Nach der jüngsten Verpflichtung von Liverpools Angreifer Taiwo Awoniyi scheint die Verpflichtung eines weiteren Stürmers aber eher unwahrscheinlich – trotz des Abgangs von Toptorjäger Sebastian Andersson zu Liga-Konkurrent Köln. Mit den Zugängen Max Kruse und Cedric Teuchert sowie Marcus Ingvartsen und Ujah ist Union in der Offensive gut besetzt.