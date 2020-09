Kurvenwissen zum Ligastart von Union Berlin gegen Augsburg

Berlin. Union Berlin startet in der Alten Försterei vor 5.000 Zuschauern in die zweite Erstliga-Saison der Vereinsgeschichte und empfängt am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) den FC Augsburg. Der erneute Klassenerhalt gilt als klares Saisonziel der Köpenicker.

Mit dem Team von Trainer Heiko Herrlich trifft Union gleich zu Beginn der neuen Spielzeit auf einen potenziellen Konkurrenten im Kampf um den Liga-Verbleib – ein Auftaktsieg hätte deshalb besonderes Gewicht.

Im Pokal musste Union eine Extraschicht schieben. Erst in der 117. Spielminute gelang Zugang Nico Schlotterbeck der erlösende 1:0-Siegtreffer gegen den Zweitligisten Karlsruhe. „Wir sind eine Runde weiter. Das ist das was zählt“, resümierte Chefcoach Urs Fischer (54) nach dem langen Pokalabend

Union Berlin hofft auf Einsatz von Zugang Max Kruse

Die dünne Personaldecke in der Offensive macht die Aufgabe in der Liga nicht leichter. Stürmer Sebastian Andersson (29) wanderte für 6,5 Millionen Euro Ablöse zum 1. FC Köln ab, Anthony Ujah (29) und Zugang Keita Endo (22) fehlen verletzt.

Immerhin: Bei Königstransfer Max Kruse (32) machte Fischer den Fans leise Hoffnungen. Einen Startelfeinsatz schloss der Schweizer zwar aus; dass Kruse Teil des Kaders sein könnte, sei jedoch möglich.

Defensiv setzt Union auf zwei Zugänge: Niko Gießelmann (28, kam ablösefrei von Fortuna Düsseldorf) und Robin Knoche (28, kam ablösefrei vom VfL Wolfsburg) dürften in der Startelf stehen. Die vakante Rolle im Sturmzentrum wird wohl Zugang Cedric Teuchert (23, kam von Schalke 04) bekleiden.

Der Gegner aus Augsburg erlebte im Gegensatz zu Union Berlin einen entspannten Pflichtspielauftakt. Mit einem ungefährdeten 7:0 ließen die Schwaben dem Oberligisten Eintracht Celle keine Chance. Cheftrainer Herrlich (48) kann zudem auf seinen kompletten Kader zurückgreifen, lediglich der tschechische Mittelfeldspieler Jan Moravek muss verletzungsbedingt passen.

Für Union Berlin gibt es ein Wiedersehen mit Gikiewicz

Eine Besonderheit wird es auf beiden Seiten zwischen den Pfosten geben. Als Aufstiegsheld und Publikumsliebling verabschiedete sich Torwart Rafal Gikiewicz (32) nach dem Ende der vergangenen Saison aus Berlin und schloss sich dem FC Augsburg an. Daraufhin verließ Andreas Luthe (33) den FCA, um nun den Kasten der Köpenicker sauber zu halten und Gikiewicz zu beerben. Somit werden beide Torhüter ihre Bundesligadebüts im neuen Trikot gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber feiern.

In der vergangenen Saison trennten sich die beiden Teams in der Hinrunde 1:1 in Augsburg. Das Rückspiel gewann Union vor heimischer Kulisse mit 2:0 (Tore: Subotic, Ingvartsen). Ein Ergebnis, das die Köpenicker gern wiederholen würden. Unterstützung erhalten sie von 5000 zugelassenen Zuschauern.

