Union Berlin will auch mit Kruse nicht den dicken Max markieren

Union strebt erneut den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga an. Doch die Herausforderungen an die Köpenicker sind enorm.

Berlin. Diese Baustelle wollte man beim 1. FC Union nicht auch noch öffnen. Das zweite Jahr nach dem Aufstieg ist das schwierigere? Ein Thema, das Oliver Ruhnert schon am Tag nach dem erfolgreichen Klassenerhalt Ende Juni mit dem Satz „Diese Diskussion will ich nicht“ sofort im Keim erstickte. Es gibt auch so genug Herausforderungen für die Köpenicker in der Saison 2020/21.