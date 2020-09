1. FC Union Berlin geht im Tor ein Wagnis ein

Bei Union ist Torwart Luthe als Nummer eins gesetzt. Auch weil es an adäquaten Herausforderern fehlt. Das könnte zum Problem werden.

Berlin. Die Frage, wer am Sonnabend in der ersten DFB-Pokalrunde beim Karlsruher SC (18.30 Uhr, Sky) im Tor stehen würde, stieß bei Andreas Luthe schon ein wenig auf Unverständnis. „Ich gehe davon aus, dass ich im Tor stehe. Darüber würde ich mich schon freuen“, sagte der Torwart des 1. FC Union also. Und der 33-Jährige dürfte auch recht behalten.