Union Berlin: Starken Köpenickern gelingt 2:2 bei Ajax

Berlin. Der erste Teil der Berliner Abordnung hatte sich vor ein paar Tagen noch an der Stimmung in Amsterdam berauschen können. Als Hertha BSC dort am Dienstag bei Ajax testete, durften gut 6000 Fans ins Stadion – was dem Fußball-Bundesligisten nach Monaten mit Geisterspielen sehr gut gefiel.

Als am Sonntag der Lokalrivale aus Köpenick zu Gast war in Amsterdam, musste der 1. FC Union ohne dieses Erlebnis auskommen. Diesmal waren keine Zuschauer zugelassen. Doch anders als Hertha (0:1) blieben Union am Ende der Partie gegen den niederländischen Rekordmeister nicht nur schöne Eindrücke, die Köpenicker nahmen auch Zählbares mit beim 2:2 (0:1).

Die Berliner hinterließen beim Champions-League-Teilnehmer nach den zuletzt schwachen Testspielen gegen den österreichischen Erstligisten WSG Swarovski Tirol (0:3) und den Liga-Konkurrenten 1. FC Köln (1:2) einen starken Eindruck. Die spielerische Komponente, auf die Trainer Urs Fischer in der neuen Saison mehr Wert legt, kam gegen die Niederländer schön zum Tragen. „Das hat mir heute gut gefallen, ich glaube wir haben gegen eine technisch sehr gute Mannschaft ein gutes Spiel gemacht“, sagte Fischer.

Gießelmann stärkt die linke Seite von Union

Von Anfang an arbeiteten die Köpenicker gut gegen den Ball, schalteten ordentlich um. Eine schnelle Kombination von Ajax durch die Mitte führte dennoch zum Rückstand durch Carel Eiting (27.), weil die Defensive zu langsam reagierte. Anschließend aber bestimmte Union die Partie immer mehr, vor allem über die linke Seite von Niko Gießelmann lief viel. Allerdings fehlte gerade bei Standards die Präzision bei den Berlinern, die kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit Keita Endo mit einer Oberschenkelverletzung auswechseln mussten (40.). „Wir kamen sehr schnell ins Spiel und in die Duelle, konnten Ajax beim Anlaufen hoch unter Druck setzen“, sagte der Trainer.

Für den Japaner kam Marcus Ingvartsen, der wenig später die Bemühungen von Union belohnte. Gießelmann flankte in den Strafraum, der Däne nahm direkt ab und traf zum Ausgleich (48.). Der sehenswerte Treffer stärkte das Selbstbewusstsein, Union diktierte nun das Geschehen und kam bald zum zweiten Treffer. Wieder brachte Gießelmann den Ball in den Strafraum, der wurde abgewehrt und sprang Marius Bülter vor die Füße, er drosch ihn ins Netz (57.).

Union ist anfällig bei schnellen Kombinationen des Gegners

Wenig später ging Bülter vom Platz, für ihn kam Joshua Mees (59.). Trainer Fischer ließ noch fünf weitere Wechsel (67.) folgen – runter ging auch Kapitän Christopher Trimmel, der für die Nations-League-Spiele Österreichs nachnominiert worden ist – und gab vielen Profis Spielpraxis. Wobei die Startformation sich wohl gute Chancen in Richtung Stammelf erarbeitete. Allerdings agierte Union auch nach den Wechseln weiter gut, musste aber erneut nach einer schnellen Kombination einen weiteren Gegentreffer hinnehmen. Jurgen Ekkelenkamp traf zum 2:2 (70.).

Das Tor trübte Unions Bilanz der Partie ein wenig, denn die Berliner hatten deutlich mehr Spielanteile, ließen Ajax nur wenig Platz und somit nur selten zur Entfaltung kommen. „Was wir uns auch in der zweiten Hälfte ein bisschen vorwerfen lassen müssen, ist die Chancenauswertung. Das war sicherlich noch nicht optimal. Aber es ist wichtig, dass wir uns diese Möglichkeiten erarbeiten, deshalb war das ein gelungener Test“, so der zufriedene Fischer.

Im Vergleich zu den jüngsten Tests war der Auftritt in jedem Fall ein deutlicher Fortschritt. Daran sollen bald auch wieder die Fans in Berlin teilhaben dürfen. Am kommenden Sonnabend will Union den Test gegen den 1. FC Nürnberg (17.30 Uhr) vor gut 5000 Zuschauern im Stadion an der Alten Försterei absolvieren.