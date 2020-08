1. FC Union: Präventivtests statt Abstand

Der 1. FC Union möchte seine Fans so schnell wie möglich wieder in das Stadion an der alten Försterei bringen.

Berlin. Der 1. FC Union will im Stadion an der alten Försterei wieder vor Zuschauern spielen. Dafür hat sich der Fußball-Bundesligist aus Köpenick etwas einfallen lassen. Die Anwendung eines Hygienekonzeptes mit einer neuen Infektionsschutzmaßnahme wurde beim Gesundheitsamt Treptow-Köpenick beantragt, um am 5. September ein Testspiel vor 3.000 Besuchern absolvieren zu können. Der Präventivtest aller Veranstaltungsteilnehmer soll die aktuell geltende Abstandsregel ersetzen, deren Einhaltung dem Charakter vieler Veranstaltungsformate nicht entspricht.

„Es geht uns bei diesem Projekt nicht in erster Linie um Fußballspiele, auch wenn diese in unserem konkreten Fall die gängigste Form der Großveranstaltung sind. Unsere Stadt verliert ihr Gesicht und ihre Kraft, wenn nahezu der gesamte Veranstaltungsbetrieb dauerhaft brachliegt. Wir sind Teil dieser Branche und sehen uns in der Pflicht, aktiv und mit ganzer Kraft nach sicheren Wegen zur Rückkehr in einen wirtschaftlichen Betrieb zu suchen“, erklärt Union-Präsident Dirk Zingler.

Der 1. FC Union und seine „Alte Försterei“ Veranstaltungsgesellschaft haben dazu die Leitidee „Der veranstaltungsveranlasste Virustest als Infektionsschutzmaßnahme“ und eine dazugehörige exemplarische Prozesslinie „Veranstaltungsbesuch“ entwickelt und dem Senat von Berlin sowie dem Stadtbezirk Treptow-Köpenick begleitend zur Antragstellung vorgelegt.