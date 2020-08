Bundesliga: Die DFL akzeptiert weitere Geisterspiele

Im Olympiastadion wird es auch in der kommenden Bundesliga-Saison noch lange Spiele ohne Zuschauer geben, so wie in der vergangenen Spielzeit das Derby zwischen Hertha BSC und Union Berlin.

Berlin. Einen Tag nach der Entscheidung der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) über die Zulassung von Zuschauern in den Stadien der Fußball-Bundesliga hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) eine Erklärung abgegeben. Die GMK hatte am Montag verdeutlicht, dass eine Rückkehr von Fans zu den Spielen in der am 18. September beginnenden Saison keine Priorität hat. Die DFL hat sich dazu nun eindeutig positioniert.