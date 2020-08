Union begrüßt den Japaner Keita Endo in der Mannschaft. Manager Ruhnert kündigt weitere Verstärkungen in den nächsten Tagen an.

Bad Saarow. Das Handy ist in diesen Tagen sein ständiger Begleiter. Die Momente, in denen man Oliver Ruhnert während des Trainingslagers in Bad Saarow nicht in einem Gespräch sieht, sind rar gesät. Als Kaderplaner des 1. FC Union feilt Ruhnert akribisch am Kader für die zweite Saison der Köpenicker in der Fußball-Bundesliga.