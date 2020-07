1. FC Union Berlin: Union kämpft gegen einen Mythos

Stimmung in der Alten Försterei.

Warum Unions zweiter Teil in der Fußball-Bundesliga alles andere sein wird als nur ein müder Aufguss des Erstlingswerks.

In einem sind wir Cineasten – und ich erlaube mir, mich zur Gilde der Filmkenner hinzuzuzählen – sicherlich einig. Man hat so seine liebe Mühe mit Fortsetzungen. Während das Erstlingswerk oft viel beachtet, gern auch mit Anerkennung und Preisen überschüttet wird, kommt ein zweiter Teil oft über den faden Geschmack eines zweiten Aufgusses nicht hinaus. Das gilt erst recht dann, wenn Haupt- und Nebenfiguren neu besetzt werden. Die neudeutsch als Sequels gehypten Machwerke kommen in der Filmfamilie nicht selten als Stiefkinder der Branche daher, die man duldet, aber nicht wirklich liebt.