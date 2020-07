Urgestein Parensen: Wenn, dann nur bei Union Berlin

Berlin. Vereins-Urgestein Michael Parensen hätte sich die Fortsetzung seiner Fußballkarriere ausschließlich bei seinem Herzensklub Union Berlin vorstellen können. „Ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich mich selber schwer tun würde damit, irgendwo bei null anzufangen – und ich auch eine gewisse Verbundenheit mit der Aufgabe brauche, die ich dann angehe“, sagte der 34-Jährige dem Fernsehsender rbb in einem am Montag veröffentlichten Beitrag: „Wenn ich das nicht habe, bin ich dann auch nicht der Fußballer, der irgendwo hingeht und das mal so locker wegspielt.“

Parensen hatte seine Laufbahn im Sommer als dienstältester Profi beim Bundesligisten beendet, da sein Vertrag nicht verlängert wurde. Er wird künftig in der Geschäftsstelle der Köpenicker verschiedene Aufgaben übernehmen.

Parensen spielte elf Jahre bei Union Berlin

„Das war ja auch eine Sache, auf die ich die letzten Jahre hingearbeitet habe“, sagte er: „Ich habe nebenbei BWL studiert und mir immer wieder neben dem Fußball auch andere Sachen angeschaut.“ Parensen war im Januar 2009 zu Union gekommen und hatte 249 Pflichtspiele für die Eisernen bestritten.

Was genau Parensen in Zukunft machen wird, ist noch nicht klar. „Ich war jetzt 15 Jahre im Profifußball tätig. Natürlich möchte man dann nah am Team, an der Mannschaft sein. Weil man ja auch glaubt, dass man gewisse Erfahrungen mit einbringen kann“, sagte Parensen und ergänzte: „Auf der anderen Seite will ich aber auch sehen: Fehlt mir das? Also gehe ich jetzt einfach mal weg von der Mannschaft und schaue mir was anderes an. Die Erfahrung habe ich einfach nicht, deshalb ist das für mich ganz wichtig.“

