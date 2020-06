Union Berlin: Union will in Hoffenheim malochen für Millionen

Union will die Saison mit Siegen gegen Hoffenheim und Düsseldorf beenden. Aus Wettbewerbsgründen und auch für die Zukunft des Klubs.

Bundesliga Malochen für Millionen – Unions Aufgabe in Hoffenheim

Berlin. Was den 1. FC Union an den letzten beiden Spieltagen dieser verrückten Saison in der Fußball-Bundesliga erwartet, ist nichts Unbekanntes. Die Köpenicker selbst haben ihren Status als Arbeiterverein über viele Jahre kultiviert, zum Teil tun sie es heute noch.