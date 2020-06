Bundesliga Wie Union mit einem guten Gefühl in den Sommer starten will

Berlin. Es war wie ein Mantra. „Es sind noch zwei Spiele.“ Diesen Satz wiederholte Urs Fischer am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Hoffenheim (Sonnabend, 15.30 Uhr) gleich mehrmals. Auch wenn der 1. FC Union mit dem Klassenerhalt sein großes Saisonziel erreicht hat, will der Schweizer Coach nicht den Schlendrian in Köpenick einziehen lassen.

„Es gilt einen Wettbewerb oder eine Meisterschaft so zu beenden, wie du sie begonnen hast. Ich glaube, das ist auch im Interesse jedes Einzelnen“, sagte der 54-Jährige. „Dieses letzte Spiel nimmst du dann mit in die Ferien, in die Vorbereitung. Von daher müssen wir da noch mal alles investieren.“ Zumal diese beiden Partien in Sinsheim und am Sonnabend darauf gegen Düsseldorf (15.30 Uhr, Alte Försterei) auch Chancen bieten. Sie sind eine Zugabe, ein netter Bonus in Unions erster Bundesliga-Saison.

Union Berlins Ruhnert will Punkteausbeute aus der Hinrunde übertreffen

Die Mannschaft kann nun ohne Druck und Angst aufspielen, muss nicht mehr befürchten, doch noch in die Rote Zone abzurutschen. Betrachtet man die Tabelle, wird sogar deutlich, dass Union auch noch den einen oder anderen Platz nach oben klettern könnte, wenn die Konkurrenz patzt und die Berliner an ihre jüngste Siegesserie anknüpfen. Vor allem die taumelnden Schalker, die nur einen Punkt vor dem aktuell Zwölften aus Berlin rangieren, dürften ein Ziel sein. Vom punktgleichen Stadtrivalen Hertha BSC mal ganz abgesehen.

Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball, formuliert es ein wenig anders, das Ergebnis wäre aber das gleiche. „Wir haben in der Hinrunde 20 Punkte geholt, in der Rückrunde 18. Und es ist natürlich immer noch ein Ziel, die Hinrunde zu übertreffen“, sagte der Manager. Ein neues, wenn auch weitaus kleineres Ziel als der Klassenerhalt. Aber eines, auf das der Aufsteiger noch hinarbeiten kann.

Wer aktiv daran teilhaben darf? Da lässt sich Urs Fischer wie immer nicht in die Karten gucken. Doch „die Möglichkeit besteht“, dass auch Spieler zum Einsatz kommen, die in dieser Saison nicht allzu viel Bundesliga-Luft schnuppern durften. Wie Felix Kroos, Manuel Schmiedebach oder Suleiman Abdullahi. „Weil sie doch auch das ganze Jahr ihren Teil dazu beigetragen haben, dass jetzt alles so aufgegangen ist, wie es kam“, sagte Fischer. Eine Garantie dafür gebe es aber nicht. „Am Schluss wollen wir die bestmögliche Mannschaft aufs Feld bekommen.“

Lenz fehlt Union Berlin wohl, Torwart Gikiewicz ist fit

Ob dabei Christopher Lenz eine Option ist, bleibt fraglich. Der Linksverteidiger konnte am Donnerstag zwar ein wenig mit der Mannschaft trainieren, ist aber immer noch angeschlagen. Dafür ist Rafal Gikiewicz einsatzbereit. Der Torwart war am Dienstag beim 1:0-Sieg gegen Paderborn nach einem schmerzhaften Zusammenstoß mit Gegenspieler Mohamed Dräger behandelt worden, hat aber keine Verletzung davongetragen.

Der Pole, der Union in zwei Wochen verlässt, wird mindestens genauso viel Interesse an einem erfolgreichen Saisonabschluss haben wie der Rest der Mannschaft. Einen neuen Verein hat der 32-Jährige offiziell noch nicht. Da kann ein bisschen Werbung in eigener Sache nicht schaden. Was dem Fischer-Mantra ganz entgegenkommt. „Wir gehen in jedes Spiel, um zu punkten, um zu gewinnen. Und das gilt auch für die letzten beiden Spiele“, sagte der Trainer. „Und am Schluss siehst du, wo du gelandet bist.“ Dann erst sei Zeit „für eine Analyse, für ein Fazit“. Nicht jetzt schon. Sind ja schließlich noch zwei Spiele.

