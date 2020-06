1. FC Union Berlin: Sieg in Köln - Union vor dem Klassenerhalt

Union gelingt mit dem 2:1 in Köln nicht nur der vierte Auswärtssieg, sondern auch ein Riesenschritt in Richtung zweites Erstliga-Jahr.

Bundesliga Sieg in Köln – Union steht dicht vor dem Klassenerhalt

Berlin. Dieser Sieg war mehr als wichtig für Union Berlin. Der Berliner Fußball-Bundesligist gewann am 30. Spieltag das Auswärtsspiel beim 1. FC Köln mit 2:1 (1:0) und machte damit einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt. Dank des vierten Auswärtssieges und das Düsseldorfer 0:1 gegen Borussia Dortmund hat die Mannschaft von Trainer Urs Fischer nun sieben Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16 und die Abstiegszone.

In der ersten Halbzeit lieferten sich beide Mannschaften einen Abnutzungskampf im Mittelfeld. Union hatte auch die erste Chance durch Marcus Ingvartsen (5.). Trainer Urs Fischer hatte die Mannschaft in einem 4-1-4-1 auslaufen lassen, Ken Reichel ersetzte links in der Vierer-Abwehrkette den angeschlagenen Christopher Lenz.

Grischa Prömel spielte für den Gelb-gesperrten Robert Andrich im defensiven Mittelfeld, in der Zentrale davor sollten Christian Gentner und Yunus Malli das Union-Spiel ankurbeln. Einzige Spitze war Sebastian Andersson.

Friedrich bringt Union Berlin in Führung

Nach 24 Minuten hatte Union Glück, dass Torwart Rafal Gikiewicz bei einem Schuss des Kölners Rafael Czichos im Weg stand. Keven Schlotterbeck hatte einen Freistoß von Mark Uth unglücklich auf Czichos verlängert.

Nach exakt einer halben Stunde entschied Schiedsrichter Martin Petersen (Stuttgart) auf Elfmeter für Union, nach seine Entscheidung nach Intervention des Videoassistenten und Ansicht der TV-Bilder wieder zurück. Gentners Flanke landete an Czichos’ Arm, da dieser jedoch angelegt war, es also keine Verbreiterung der Körperfläche gab, war die Rücknahme eine richtige Entscheidung.

Sechs Minuten vor der Pause durfte Union dennoch jubeln. Nach einer Ecke von Christopher Trimmel wuchtete Innenverteidiger Marvin Friedrich einen Kopfball aus fünf Metern an Köln-Torwart Timo Horn vorbei (39.).

Gikiewicz rettet Union Berlins Führung

Nach der Pause brachte Kölns Trainer Markus Gisdol mit Anthony Modeste und Ex-Unioner Toni Leistner frisches Personal. Vor allem dank Stürmer Modeste erhöhten die Gastgeber nun ihre Angriffsbemühungen. Keven Schlotterbeck grätscht im letzten Moment den heranstürmenden Jhon Cordoba ab (58.), dann ist Torwart Gikiewicz gegen Uth (59.) und Florian Kainz (61.) zur Stelle.

Union-Trainer Fischer reagierte, brachte nach gut einer Stunde Antony Ujah (für Andersson) und Felix Kroos (für Malli). Und tatsächlich konnten sich die Berliner wieder aus der Kölner Umklammerung lösen. Und nicht nur das.

Nach einer abgewehrten Ecke brachte Bülter den Ball an den Kölner Fünfmeterraum, wo Gentner völlig freistehend den Ball annahm und per Drehschuss mit links zum 2:0 für Union einschoss (67.). In der Schlussphase konnte Köln durch Cordoba nur noch verkürzen (90.+2).

