Union: Klassenerhalt als Dankeschön an die Fans

Berlin. Wie unterschiedlich die Wahrnehmung sein kann, das veranschaulichen gerade zwei Brüder. Toni Kroos, der Rio-Weltmeister von Real Madrid, und Felix Kroos, der Bundesliga-Profi vom 1. FC Union, spielen nicht nur viel Fußball, sondern reden auch eine ganze Menge darüber. Dazu haben sie eigens ihren Podcast „Einfach mal Luppen“ kreiert – und dort gerade über den Abstiegskampf geplaudert.

Während der für den Berliner Kroos immer realer wird, kennt sich Nationelf-Toni damit nicht wirklich aus. In Spanien sei der Druck allerdings noch ein anderer. „Da ist ein zweiter Platz quasi wie Abstiegskampf“, beschrieb der 30-Jährige die Ansprüche in seiner Wahl-Heimat. Und da Real aktuell auf Platz zwei liegt, kommt also noch einiges auf Toni Kroos zu, wenn die spanische Liga am Donnerstag wieder startet.

Für den ein Jahr jüngeren Felix und Union lief es seit dem Re-Start der Bundesliga nicht gut, nur zwei Punkte aus fünf Partien gelangen den Köpenickern. Sie büßten ihren einst komfortablen Vorsprung auf den Relegationsplatz ein und liegen nur noch vier Zähler vor Fortuna Düsseldorf. „Wenn uns jemand die Situation so vor der Saison gegeben hätte, hätten wir sofort unterschrieben“, sagte der Mittelfeldspieler. Alles im Lot, soll das heißen, wobei die Stimmung schon „irgendwo schlechter als normal“ aufgrund der fehlenden Siege.

Geschäftsführer Ruhnert sieht die Situation als Chance

Der Optimismus leidet darunter aber nicht. „Das wird zu machen sein, und das schaffen wir auch“, so Kroos mit Blick auf den Klassenerhalt. Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, sieht die Situation eher als Ansporn. „Wir haben die Riesenchance, in der Bundesliga zu bleiben. Das ist eine Leistung, die uns vor der Saison niemand zugetraut hätte“, so der Manager vor der Partie am Sonnabend beim 1. FC Köln in der „Sport Bild“.

Der Verbleib in der Bundesliga hätte für ihn sogar noch mehr als eine rein sportliche Ebene. „Für unsere Fans, die uns vor der Unterbrechung so unglaublich unterstützt haben, wollen wir die Möglichkeit schaffen, dass sie in der kommenden Saison weiterhin Bundesliga sehen können“, sagte Ruhnert, der angetan war von der überraschenden Anfeuerung beim 1:1 gegen Schalke 04: „Es war interessant zu sehen, was 30 Stimmen bei einem Spiel ohne Zuschauer bewirken können.“ Rund 30 Anhänger hatten sich am Sonntag vor dem Stadion verteilt und das Team die gesamte Spielzeit lautstark unterstützt. Die Anhänger hielten dabei die Abstandsregeln ein, sodass die Polizei nicht einschreiten musste.