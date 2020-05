1. FC Union Berlin: So plant Union-Trainer Fischer mit Bülter

Bei Union kommt es gegen Mainz mehr denn je auf den Offensivmann an. Zumal mit Lenz der Stammspieler auf der linken Seite erneut fehlt.

Bundesliga So plant Union-Trainer Fischer mit Bülter

Berlin. Im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 am Mittwoch (20.30 Uhr, Sky) in der Alten Försterei wird Union Berlin erneut auf sein Stammpersonal auf der linken Seite verzichten müssen. Wie schon am vergangenen Freitag im Derby gegen Hertha BSC (0:4) muss Trainer Urs Fischer auf der Außenbahn Christopher Lenz ersetzen.