Hertha BSC gegen den 1. FC Union Berlin live im TV & Stream

Berlin. 27. Spieltag in der Fußball-Bundesliga: Hertha BSC gegen den 1. FC Union – mit knapp 75.000 Zuschauern hätte das Olympiastadion ausverkauft sein sollen. Doch durch die Coronavirus-Pandemie kann das zweite Berliner Bundesliga-Derby nur vor leeren Rängen stattfinden.

Fans bleibt nur die Live-Übertragung im Fernsehen, und selbst diese war bis Donnerstag noch nicht gesichert. Doch dann kam für alle die gute Nachricht, nicht nur für das Hauptstadt-Duell, sondern für den gesamten Rest der Saison.

Hertha BSC gegen den 1. FC Union Berlin: Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Die Bundesliga-Partie Hertha BSC gegen den 1. FC Union Berlin wird vom kostenpflichtigen Streaming-Anbieter DAZN übertragen. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag mit. Wegen Unstimmigkeiten zwischen der DFL und Rechteinhaber Eurosport, der 2019 seine TV-Rechte an 45 Spielen pro Saison an den DAZN verkauft hatte, war die Übertragung der betroffenen Spiele bis zuletzt ungewiss.

Außerdem wird das Berliner Stadtderby live bei Amazon zu sehen sein - der Internet-Riese strahlt die Partie über seinen Streaming-Dienst Prime Video aus.

Hertha gegen Union - Alles Wichtige zum Berlin-Derby:

Hertha BSC gegen den 1. FC Union Berlin im Liveticker

Alle Informationen zum Berliner Stadtderby zwischen Hertha und Union erhalten sie außerdem im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga live und verpassen Sie kein Tor. Hier geht es zum Liveticker: Hertha BSC gegen den 1. FC Union Berlin

Das Berliner Stadtderby im Olympiastadion - alle Zahlen auf einen Blick

Corona: Hertha gegen Union vor leeren Rängen im Olympiastadion

Anstoß ist um 20.30 Uhr, allerdings vor leeren Rängen. Die Sicherheitsbehörden gehen nicht davon aus, dass Fans in großen Gruppen zum Olympiastadion ziehen werden. Auf das Gelände werden sie ohnehin nicht gelassen. Sollten gegnerische Fans zusammentreffen, werde man sie konsequent trennen.

„Es werden im Hinblick auf die Einhaltung der Abstandsregelungen diverse Fan-Treffpunkte, beziehungsweise Brennpunkte aufgesucht“, sagte eine Polizeisprecherin. Auch am Stadion werde man präsent sein. Konkrete Hinweise auf Aktionen gebe es nicht. „Jedoch ist nicht auszuschließen, dass Einzelpersonen das Umfeld des Stadions aufsuchen werden, um insbesondere das Eintreffen der Spielerbusse abzuwarten.“ Man werde mit mehreren Hundert Kräften im Einsatz sein – weniger „als im Ligabetrieb mit Publikum üblich“.

Hertha gegen Union: Restaurants müssen bereits 15 Minuten vor Abpfiff schließen

Das Stadtderby wird gegen 22.15 Uhr enden und in zahlreichen Kneipen und Restaurants übertragen. Die müssen wegen der Corona-Auflagen allerdings bereits eine Viertelstunde vorher schließen. Vom Ordnungsamt habe er erfahren, „dass, wenn diese Regel auch nur um kurze Zeit überschritten wird, eine Räumung durch die Polizei mit erheblichen Geldstrafen droht“, sagte Thorsten Brix, Betriebsleiter des „Alt-Berliner Biersalons“ auf dem Kurfürstendamm, der Berliner Morgenpost. Laut des Sprechers der Senatsverwaltung werde es für die Gastronomie keine Ausnahmeregelung geben. Man werden aber „mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl handeln“.

Wie sieht die bisherige Bilanz des Derbys aus?

Zum sechsten Mal kommt es am Freitagabend zum Pflichtspiel-Duell zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union. Die bislang abgeschlossenen Derbys zeigen ein klares Muster, in den beiden Zweitliga-Jahren 2010/11 und 2012/13 gab es in jeder Saison einen Sieg und ein Unentschieden. Folglich wäre nun wieder ein Remis zu erwarten. Oder setzt sich Bundesliga-Aufsteiger Union in der Bilanz etwa ab von Hertha? So liefen die bisherigen Duelle zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union.

Was sagen die Fans zum Geister-Derby in Berlin?

Ein großer Teil der Hertha-Fans lehnt die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga unter den derzeitigen Bedingungen auch nach dem ersten Geister-Spieltag strikt ab. „Dieses ganze Schauspiel hat nichts mit dem Fußball zu tun, den wir lieben und unterstützen“, erklärte der Förderkreis Ostkurve des Berliner Erstligisten vor dem Derby am Freitagabend gegen den 1. FC Union, das wegen der Corona-Pandemie ebenfalls ohne Zuschauer stattfindet.

Ausschreitungen wie im Hinspiel, als beide Fan-Lager im großen Stil Pyrotechnik abbrannten und sich diverse Geschmacklosigkeiten an die Köpfe warfen, werden wohl ausbleiben.

