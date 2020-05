Bundesliga: Derby zwischen Hertha und Union am Freitagabend

Bundesliga Derby zwischen Hertha und Union steigt am Freitagabend

Berlin. Das zweite Bundesliga-Derby zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union findet ebenfalls unter Flutlicht statt. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) terminierte die Begegnung im Olympiastadion für Freitag, 22. Mai. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Schon das Hinspiel der beiden Berliner Bundesligisten Anfang November vergangenen Jahres hatte an einem Abend stattgefunden. Im Topspiel des zehnten Spieltages hatte sich der 1. FC Union durch ein Elfmetertor von Sebastian Polter kurz vor Schluss mit 1:0 durchgesetzt. Die Partie war überschattet von zahlreichen Pyro-Aktionen beider Fan-Lager.

Dem Berliner Derby folgt eine englische Woche

Nach dem Derby geht es für alle Bundesligaklubs mit einer englischen Woche weiter. Hertha muss dann zunächst am Mittwoch (27. Mai, 18.30 Uhr) bei RB Leipzig antreten, danach geht es am Sonnabend (30. Mai, 15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg.

Union empfängt nach dem Hauptstadt-Duell am Mittwoch (27. Mai, 20.30 Uhr) den FSV Mainz 05, am darauf folgenden Sonntag (31. Mai, 15.30 Uhr) treten die Köpenicker bei Borussia Mönchengladbach an.